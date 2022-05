“Što više voliš, manje si voljen” – Zašto muškarac može voljeti samo ravnodušnu ženu

Zašto nekada ne uzvratimo odmah i direktno? Dešava se da kada on hoće vi nećete, ili obrnuto. Postavlja se pitanje, zašto je to potrebno? Ima zaista dosta priča koje pokazuju to. Jedna djevojka je namjerno, kako bi privukla pažnju odlučila se na lukavu avanturu.

Zatražila je službeni put od nekoliko mjeseci trajanja i odlučila da se za to vrijeme ne javlja muškarcu koji joj se sviđa. Smatrajući da se muškarac privuče samo ako se odbije. Kada se vratila činilo se da će odmah dotrčati. Ali, to nije bio slučaj.

Zašto? Jer je znao da ga i dalje voli i da je to bio dio igrice. Ovaj čovjek se za nju zaintresovao nakon dvije godine, kada je postala ravnodušna i umorna od te priče. “Sve će se ostvariti, samo treba izgubiti želju” – F. Ranevskaja

Albert Anštajn kaže ” Zaista je glupo raditi istu stvar, a očekivati različit rezultat” Ako ste nezadovoljni trenutnom situacijom, izigravanje snježene kraljice zaista vam neće pomoći. Već zaista treba da se odljubiš od muškarca i izbaciš ga iz života. Anštajn ima naučno objašnjenje za ovaj fenomen,piše Srbijadanas

Istina ne leži u hirovima vašeg karaktera, već u odsustvu određene energije. Zparavo, što više voliš, manje si voljen. I obrnuto. Anštajnova hipoteza bi glasila ovako “Sve na svijetu je energija. Energija je u osnovi svega. Ako se podesite na energetsku frekvenciju stvarnosti kakvu želite da kreirate za sebe, onda ćete dobiti tačno ono na šta je vaša frekvencija podešena. Ovo nije filozofija, ovo je fizika”.

Facebook komentari