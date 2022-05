POLICIJA TRAGA ZA OPASNIM ZATVORENIKOM I ČUVARICOM: NESTALI NAKON ŠTO JE REKLA DA GA VODI NA PREGLED

Iako se isto prezivaju, nisu u rodu. Oni su posljednji put viđeni u uredu šerifa okruga Lauderdale u Alabami. Tada je čuvarica White rekla da vodi zatvorenika u zgradu suda zbog procjene njegovog mentalnog zdravlja, a onda su njene kolege shvatile da zatvorenik uopće nije imao zakazan pregled.

Ono što je nepoznato, da li je čuvarica pomogla prezimenjaku u bijegu ili ju je on uzeo za taoca. Vlasti kažu da bi se zatvorenika Whitea trebalo smatrati naoružanim i vrlo opasnim zato što bi sada mogao imati pristup službenom pištolju. Navodi se da je službeno vozilo čuvarice pronađeno na parkingu jednog trgovačkog centra.

Kako nisu stupili u kontakt s čuvaricom, policija je započela potragu za njima. Američka Služba maršala nudi nagradu do 10.000 dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja Caseya Whitea i do lokacije Vicky White.

Inače, šerif Singleton je za čuvaricu White rekao da je bila uzorna zaposlenica, koja je u odjelu provela oko 25 godina. Ona je bila pomoćnica direktora zavoda. Dio njenog posla uključivao je organiziranje prijevoza zatvorenika do suda, a šerif je objasanio kako je prekršila pravilo, odlučivši se da sama odveze zatvorenika.

Svaki zaposlenik šokiran je njezinim nestankom i cijelom situacijom. White je nekoliko puta izabrana za radnicu godine i bila je uzorna zaposlenica – rekao je šerif.

Što se Caseya Whitea tiče, on je optužen 2020. godine za teško ubistvo. On je nožem ubio 58-godišnjakinju, a to ubistvo je priznao. Ranije je služio kaznu za provalu, krađu vozila i zbog policijske potjere. prenosi “Hayat“.

