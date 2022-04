6 znanstveno dokazanih detalja koji nas čine privlačnijima muškarcima

A zašto nas dečki zapravo „gledaju“? Što je to u našem izgledu što privlači muške poglede? A postoji i način da to iskoristimo u našu korist…

Prema riječima profesorice ženskih i rodnih studija na Sveučilištu DePaul, dr. Midge Wilson, svaki put kad te muškarac „odmjerava“, zapravo obavlja „procjenu reproduktivne sposobnosti“. Laički rečeno, to znači da te podsvjesno skenira u potrazi za osobinama koje su najbliskije povezane s dobrim zdravljem i plodnošću. Ona je za Business Insider otkrila šest značajki koje to posebno signaliziraju. Naravno, privlačno može biti još mnogo toga na ženi, od pameti, duhovitosti, uspješnosti do sasvim neočekivanih tjelesnih obilježja (madež, na primjer), ovisno o ukusu, no ovo je 6 dokazanih atraktivnih osobina. Ne iznenađuje da su to osobine koje muški mozgovi prepoznaju da pronađu najatraktivnije žene i vjerojatno će te i zabaviti. Je li to stvar špiljskog čovjeka? Definitivno. Jača li to seksističke ideale? Da, vjerojatno. No ljudski je mozak ustrojen prije mnogo, mnogo godina i ne može se samo tako promijeniti. Na svoj “primitivni” način reagira na određene podražaje, ali to nam daje mogućnost i da idemo u obrnutom smjeru: naglašavanjem nekih značajki na tijelu privući ćemo više muške pozornosti. Odjeća i kozmetika pritom su nam saveznice…

1. Omjer opsega struka i bokova Najprivlačniji omjer za muški mozak je 7:10, tvrdi profesorica Wilson. Budući da su struk i bokovi povezani s rađanjem, veći bokovi imaju tendenciju signalizirati da si potencijalna nositeljica djeteta i na taj način dodaju ti seksepilnost. Uzak struk dodatno naglašava ovu činjenicu; otuda i popularnost steznika kojim se struk stezaoe kroz povijest, te zaobljenih bokova slavnih osoba poput Kim K. i Beyonce.

2. Visok glas Prema članku iz 2014. godine, a objavljenom u Plos One, muškarce više privlače žene s visokim glasom. Razlog? Znanstvenici sa University Collegea u Londonu otkrili su da glasovi višeg tona imaju tendenciju korelacije s manjim tijelima kod žena, što je povezano s fizičkom kondicijom (premda znamo da to nije zlatno pravilo).

3. Duga, sjajna kosa Svi znamo da je duga, gusta i sjajna kosa zdrava kosa, stoga ne čudi što je Wilson to identificirala kao jedan od ključnih čimbenika koje muškarci obično traže kada traže zdrave potencijalne partnerice.

4. Biserno bijeli zubi Ako se već nisi uvjerila u prednosti lijepog osmijeha, pokazalo se da su ljudi koji se redovito smiješe obično sretniji i, u čemu ćeš se sigurno složiti, sve nas privlače sretni ljudi. Međutim, muškarci smatraju da su bijeli zubi privlačni, zbog veze između boje zuba i zdravlja zuba, ali i mladosti. prneosi miss7.24sata

5. Au Naturale Ako već nisi dovoljno zbunjena što društvo misli o ženama koje se šminkaju, istraživanja pokazuju da dečki zapravo preferiraju žene koje nose 40 posto manje kozmetike. Drugim riječima, prirodan izgled je seksi, ali malo sjajila za usne i maskare nikad nikome nisu škodili.

6. Nositi crveno Crvena je univerzalno povezana sa seksom, strašću i požudom s dobrim razlogom; znanstvenici su dokazali da to zapravo povećava naš faktor privlačnosti. Postoji mnogo različitih teorija za to, ali jedna je da kada smo uzbuđeni, zarumeni nam se lice, ali i u naše genitalije, bradavice i usne navali krv te one postaju intenzivnije crvene. Oponašajući to tako što ćeš staviti crveni ruž za usne, možeš signalizirati potencijalnom udvaraču da si spremna za seks.

