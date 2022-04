Rodbina preminulog vlasnika ga ne želi: Pas danima spava na grobu vlasnika

Često se to događa: ljubimci kojima umre vlasnik ostaju sami na svijetu. Kad nasljednici preuzmu imovinu, često ne žele preuzeti i to biće, pa ga izbace na cestu. Nijedna institucija o tome ne vodi računa, premda bi trebala: po našem zakonu, ljubimac je stvar, pa bi trebalo uvesti kao obvezno da nasljednici ili preuzimaju sve stvari ili ništa. Nažalost, to nije slučaj.