4 znaka da bi trebalo da napustite ljubavnu vezu

Umjesto toga, ignorišemo signale nezdrave veze, odnose tretiramo je kao obavezu i nastavljamo putem koji će nas samo dovesti do još većeg nezadovoljstva.

Ako vam se čini da nešto nije u redu, ali ne možete baš vjerovati potpuno svom unutrašnjem osjećaju, obratite pažnju na ova četiri znaka koja ukazuju na to da je možda vrijeme da krenete dalje.

1. Sve je intenzivno

Mnoge veze emocionalno iscrpljuju, ali ne bi trebalo da je to konstantno stanje. Ono što je obično znak emocionalne nestabilnosti često se miješa sa strašću, romantikom i žarom trenutka. Te stvari jesu s vremena na vrijeme dobre u vezi, ali ako svaki dan to osjećate u negativnom kontekstu, onda je vjerovatno vrijeme da od tog odnosa odustanete i odmorite se.

2. Veza je ispunjena dosadom

Ako je vaš zajednički život postao zamoran i rutinski, možda je vrijeme za preispitivanje. Odnos se može spasiti od monotonije, ali samo ako su obje strane spremne da ulože trud. Ne možete biti jedini koji pravi planove za izlaske i pokreće spontane intimne momente. Ako ste dovoljno glasno rekli ono što želite i zahtijevali da vaš partner uloži više truda, a još ne vidite promjenu, onda je to zato što on to ne želi. U tom slučaju – zaslužujete bolje.

3. Manipulišete da biste dobili ono što želite

Ovo je siguran pokazatelj da je vrijeme za rastanak. Ponekad smo zarobljeni u zamci svoje ideje kako bi savršena veza trebalo da izgleda i zaboravimo da se fokusiramo na ono što imamo. Ako otkrijete da lažete, izvrćete riječi ili se pretvarate da ste povrijeđeni, sve sa ciljem da privučete pažnju partnera, onda je vrijeme da se povučete. prenose “Nezavisne“.

Pokušajte da budete iskreni i shvatite jeste li zadovoljni svojim partnerom i vezom u kojoj ste. Imajte na umu da, što više pokušavate da kontrolišete situaciju, manje ćete biti srećni.

4. Ljubav dobijate samo ako je tražite

Ukoliko ste u situaciji da često ubeđujete partnera da mu je sa vama lijepo i da bi trebalo da provodite više vremena zajedno, to je još jedan jasan pokazatelj da je vaša veza u krizi. Ako su najjednostavnije stvari kao što je na primjer zajedničko gledanje filma borba, onda je vjerovatno vrijeme da odustanete.

Umjesto da molite za ljubav koju želite, okrenite se sebi i izađite iz tog odnosa. Nastavak veze samo bi spriječio vas i vašeg partnera u pronalaženju nekog s kim biste i jedno i drugo bili srećniji.

