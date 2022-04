Sedmična ljubavna astro analiza do 24.04: Ovan spreman za nove prilike – Jarčevi oprezno

Ovan: Postoji velika mogućnost da vam dolaze ljubavne prilike, koje već duže vrijeme priželjkujete. Pojaviće se nova zvijezda, na vašem ljubavnom nebu. Dotjerajte se, izađite vani i uživajte.

Bik: U ljubavnom odnosu pojaviće se nove stvari i prilike, u kojima ćete pratner i vi otkriti još po nešto novo. Pored toga što znate koliko se volite, utvrdićete da dijelite dosta toga zajedničkog. Oni koji su slobodni, biće spremni za nova poznanstva.

Blizanci: U narednoj sedmici bićete strastveni i željećete više ljubavne akcije. Bitno je da se usaglasite sa vašim partnerom. Uz zajedinčko strpljenje uspjećete. Možda će vam se činiti da stvari idu sporije nego što bi trebalo, ali ostanite smireni.

Rak: U narednim danima imaćete promjenljivo raspoloženje kada je odnos sa partnerom u pitanju. Jedan dan ćete biti prezadovoljni, drugi dan ćete smatrati dosadnim. Napravite balans i budite svijesni da je juče bilo kako ste željeli.

Lav: Vrijeme je da se prepustite i počnete manje da analizirate. Pustite da se vaša ljubavna priča razvija spontano i prirodno. Jednostavno prepustite se i uživajte. Djevica: Ljubav je sve bliže i bliže. Dosta ste šarmantni i energični pa shodno tome privlačenje suprotnog pola će vam ići za rukom. Ipak, prepustite se onome koga volite, kako se kasnije ne bi kajali.

Vaga: Imate osjećaj da vam ljubav stalno izmiče iz ruku. Jednostavno, budite svijesni da nije sve do vas, nego i do druge strane sa kojom želite da ostvarite odnos. Budite liberalniji i opušteniji, na taj način ćete više privući drugu stranu, nema potrebe da budete navalentni, to niko ne voli.

Škorpija: U narednoj sedmici, škorpije bi se mogle dobro zabavljati. Doduše, jedan dan će vam prijati mir i toplina doma, dok već drugi dan ste spremni za neku ludu žurku. Kako god, radite onako kako vama prija i kako se osjećate.

Strijelac: Sreća bi mogla da bude na vašoj strani. Neka vrata će vam se otvarati lakše nego inače. Imaćete pozive da se pridružite zanimljivim dešavanjima i mjestima. Ukoliko ste sami, iskoristite pozive i družite se sa ljudima.

Jarac:Vrlo je moguće da ćete u partnerskom odnosu osjećati momente zasićenja. Nemojte previše pažnje obraćati na to, jer je vjerovatno samo prolazna faza u pitanju. Moguće je takođe da vam se javi osjećaj usamljenosti, ali ga više sami birate, nego što je tako zaista.

Vodolija: Ukoliko ste slobodni, obratite više pažnje na vaše poslovno okruženje. Tu bi se mogla naći osoba koja jedva čeka vašu pažnju. Za one koji su u vezama, očekuje vas miran i skladan period.

Ribe: Uz strpljenje i toleranciju mogli biste dodatno poboljšati odnos sa partnerom. Nemojte podsticati rasprave, a pogotovo ne na temu ljubomore, jer vam nisu potrebne. Budite suzdržani i procijenite trenutak kada bi trebali uputiti sugestiju. prneosi “infopult“.

