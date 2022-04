RUŽIČASTI MJESEC DONOSI NAM DRASTIČNE PROMJENE: Astrolog otkrila – EVO KOME STIŽE PRILIV NOVCA

Astrolog Jelena Đokić je u Uranku na K1 najpre pojasnila kako generalno pun Mjesec utiče na nas, a zatim je otkrila i šta će donijeti svakom horoskopskom znaku.

“Žene su podložnije uticaju kada je pun Mjesec, dok su muškarci podložniji kada je mlad Mjesec. Teže se razbuđujemo, imamo osećaj da ćemo da pojedemo masno ćebe, ne možemo da spavamo, mnogi ne mogu da spavaju kada se puni Mjesec, oko dva dana prije toga, tako da su česte nesanice izazvane bukvalno ničim. Mjesec je prije svega ženska planeta i povezan je sa emocijama, zato i jesu emocije te koje se uzburkaju prilikom smjene Mjeseca. Uglavnom, znamo da otežamo, da zadržavamo vodu”, započela je ona.

“Večeras od 20:55 pun Mjesec u Beogradu i u našoj vremenskoj zoni, treba od tog vremena krenuti na 24-satni post vodom, što znači da se naredna 24 sata pije samo voda. Suština je u tome da se tokom tog vodenog posta oslobodimo viška vode, da otpustimo emocije koje nam ničemu ne služe, tako da ćemo se ljepše i lakše osjećamo”, rekla je astrolog, a zatim otkrila i kako će ružičasti Mjesec uticati na svaki horoskopski znak.

“Kod Ovnova su odnosi u fokusu zato što je znak Vage u kojem se odigrava pun Mjesec večeras preko puta znaka Ovna, polje partnerstva je u prvom planu. Njima ovaj pun Mjesec ne pogoduje baš najbolje i ono gdje bi trebalo da se pričuvaju su ogovaranja, tračevi, neprijatelji koji se trude da lažnim informacijama zamute mir kod Ovnova. Nemojte da verujete u sve što čujete i stanite na put tim ogovaranjima”. prneosi “Novi“.

Uskoro će da počne i vladavina znaka Bika, kada rođeni u ovom znaku slave rođendane, a evo šta će im donijeti ružičasti Mjesec.

“Njima će malo da svane, mada ovi što su rođeni u posljednjoj dekadi znaka Bika već duže vrijeme osjećaju umor i hronično su iscrpljeni. Prethodne dvije godine nisu za Bikove bile baš najstabilnije, tako da, izdržite još malo i prolazi ovaj napet period, kreće jedna potpuna ekspanzija što se njih tiče.

Blizancima pogoduje ovaj pun Mjesec u Vagi, aktivira im polje ljubavi, kreativnosti, hobija, tako da dragi Blizanci i onima kojima je to podznak, mogu konačno da iskreiraju nešto u čemu će da budu radosni jer suština Blizanaca je igra i radost. A kada se iz radosti nešto kreira, onda se lagano i zarađuju pare i sve im lagano dolazi. Kod njih se aktivira taster za obilje”.

Kada su u pitanju Rakovi, kako je pojasnila astrološkinja, kod njih su naglašena polja doma i porodice, ima puno tenzije u porodici odakle potiču, a njen savjet je da se “potrudite da se ne pecate”.

“Lavovima takođe pogoduje ovaj pun Mjesec, njima aktivira polje kratkih putovanja, tako da će sa svojim partnerima rado otići na neka kraća putovanja, mnogo će se lijepo provoditi i uživaće u svojoj romansi.

Kod Djevica su finansije promjenljive, stiže im priliv novca u narednom periodu, ali novac im i odlazi. Treba da primjene rebalans budžeta, mora da padne jedna ozbiljna akcija”.

Pun Mjesec u Vagi, sasvim očekivano, rođeni u znaku Vage će i te kako osjetiti.

“Što se Vaga tiče, one su se vjerovatno danas probudile sa tim osjećanjem teskobe, umora. Oni koji su rođeni u trećoj dekadi, od 10. do 21. oktobra, posebno treba da budu na postu vodom, zato što će im pomoći da se otpusti taj višak vode i emotivne tenzije koji se stvara u posljednje vrijeme. Kod njih je sve od sjaja do očaja, ekstremi su u pitanju, tako da oni stalno nešto balansiraju.

Škorpijama je psiha veoma osjetljiva, mozak im radi 300 na sat, skloni su raznim teorijama zavjere, samo bih ih zamolila da ne posežu za sedativima. Bolje da odu na razgovor sa psihologom, sa stručnim licem jer je poenta da se izbalansira psiha i emotivno stanje”.

Strijelčevi ni tokom punog Mjeseca u Vagi neće odustati od onoga u čemu najviše uživaju – zabave.

“Oni izlaze, provode se, veliko je društvo, glavni su u kafani, u nekom krugu ljudi, jedino treba da paze šta pričaju, da im se to što pričaju ne obije o glavu. Bližim članovima porodice ne znaju da kažu ne i to ih jako iscrpljuje, pa treba da porade na tome da postave granice u porodičnom okruženju.

Jarčevima su prisutne promjene u karijeri. Ako sarađuju sa ženama, žene im i pomažu i odmažu, tako da budite obazrivi kome poklanjate poverenje. Ovo je period kada je važno da osvijestite šta znači ’mi’ i tu će biti dosta tenzija jer Jarac je uvijek navikao da je ja, da je sam i za njega je vještina biti mi, biti par”.

Astrološkinja kaže da će Vodolijama ružičasti Mjesec donijeti mogućnost putovanja.

“Vodolijama se otvara mogućnost puta u inostranstvo sa voljenom osobom, opet. Evropa je naročito dobro naklonjena, Beč se onako prikazao ili neki deo Španije kao vrlo interesantan za posetiti, tako da, Vodolije, spremajte se na put.

Kada su Ribe u pitanju, u narednom periodu ženama koje žele da ostanu u drugom stanju moguća je trudnoća, i to blizanačka, pošto je Mjesec u znak Vage, dupli je znak ili Ribama stižu prinove. Ono što je kod njih takođe u fokusu su pitanja nasljedstva i kredita. Jedino bih ih zamolila da se ubrzaju ako traže kredit jer već u maju kreće retrogradni Merkur, a kao što znamo, tada nije dobro aplicirati za podnošenje kredita”.

