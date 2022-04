5 SKRIVENIH ZNAKOVA DA VAS ŽENA VARA: Sve preljubnice OVO NESVJESNO RADE, da li već primjećujete znakove?

Reći će ti ona svašta, uvjeravat će te da si lud. Ali ne daj se, budi uporan i istjeraj – kako se to ono glupo kaže – mak na konac. U svakom slučaju zaslužuješ i ti znati da te žena ili cura vara, kad već to zna pola grada.

1) Ne zanima je predigra

Se*s na brzaka ponekad je odlična stvar, no ako se u posljednje vrijeme vaši rijetki trenuci intimnosti svode isključivo na to čini se da je nešto pošlo po zlu. Uostalom, sjetite se kako vam je nekad prigovarala kako prebrzo prelazite na “stvar”. Upalite signal za uzbunu i naćulite uši. Lako je moguće da netko sada redovito vrijedno odrađuje stvari “dolje”.

2) Priča o tome kako je provela dan više nego inače

Obično je kad bi dolazila s posla/kave/izlaska bila, nazovimo to, rezervirana i nije previše pričala. Jednostanno joj se nije dalo, jer se zapravo i ništa značajnog nije događalo. A sada odjednom počinje vas detaljno “izvještavati” o svemu (što je radila, gdje je bila, koga je srela, itd.). Nešto tu smrdi.

Za razliku od nas muškaraca koji kada “šaramo” okolo uglavnom, manje ili više spretno, izbjegavamo takve razgovore žene imaju sasvim suprotan pristup. Prepričavat će vam samoinicijativno sve do najsitnijih detalja, no postoji bojazan da je dobar dio toga čista fikcija, a prašenje sa šefom u njegovom uredu realna mogućnost. Postavljajte joj dodatna potpitanja, ali ne smetni s uma da je ona lukava lija premazana svim mastima te moraš biti lukaviji od nje.

3) … i pri tome smušeno kopa po svojoj torbici

O govoru tijela žena više puta smo već pisali – uglavnom smo se fokusirali na teme vezane uz osvajanje žena (npr. kako prepoznati govor tijela žene kojoj se sviđaš), no stručnjaci iz tog područja (Da, ima ih!) tvrde da žene koje varaju svoje partnere imaju poseban obrazac ponašanja. Drže ruke u džepovima, stalno prekopavaju po svojoj torbici kao da nešto traže i sl. Sve su to znakovi nervoze.

4) Ne visi toliko na mobitelu (barem ne kad si ti u blizini)

Jednom i ne tako davno zaljubilo se dvoje mladih. Momak i djevojka. Bili ste to vi. Ljubav je cvala u tolikoj mjeri da kad niste vodili ljubav ‘cyberseksali’ ste se poruka. Dobro ne mislimo baš na to hardcore dopisivanje, ali niste se skidali s razno raznih društvenih mreža ili aplikacija za dopisivanje. Oboje ste ih imali instalirane najmanje tri, a na svakoj od njih svakodnevno ste komunicirali. Glupo, zar ne? No, pustimo sada prošlost.

Danas vam sve manje piše, zapravo sve je manje na mobitelu… ili barem želi da ti tako misliš. Lako je moguće da je neko zamijenio tebe kao njenog virtualnog ljubavnika. Uskoro bi ti mogao preoteti tu ulogu i stvarnom životu. Ako već nije. prenosi novi

5) Više je ne nerviraju tvoje navike i ponašanje

Nekad je šizila kad bi zapišao dasku ili pijan izrigao pola kupaonice, a sada je takve sitnice više ni najmanje ne nerviraju. Govori li ti što? Ili je digla ruke od života i uskoro se planira baciti s mosta ili ima drugih briga. Onih slatkih. S nekim drugim

