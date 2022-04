Opada vam kosa? Riješite problem konzumirajući ove namirnice

Orasi su najzdravije grickalice. Poznato je da pomažu u snižavanju holesterola, kontroli dijabetesa i usporavanju procesa starenja. Također mogu spriječiti opadanje kose.

“Sadrže hranjive sastojke koji sprečavaju opadanje kose, kao što su vitamin E, omega-3 masne kiseline, cink, selen i proteini”, kazala je doktorica Lisa Young za Eat This, Not That.

Losos je bogat omega-3 masnim kiselinama i vitaminima B i D, koji su važni nutrijenti za zdravu kosu. Tijelo ne može samo proizvesti omega-3 kiseline, tako da je važno da ih unosite hranom.

Jaja mogu biti odličan dodatak vašoj ishrani kako biste spriječili gubitak kose. Ona sadrže sadrže hranjive sastojke za zdravu kosu, kao što su biotin, cink i selen.

“Također su bogata proteinima. Podsjećam da su istraživanja utvrdila da nedovoljan unos proteina dovodi do gubitka kose”, objasila je Young.

Pijte surutku jer sadrži mnogo proteina, a lako se vari. Još jedan nutrijent koji može pomoći u borbi protiv gubitka kose je vitamin C. Istraživanje objavljeno u The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology pokazalo je da su žene kojima je opadala kosa uspjele riješiti ovaj problem nakon što su uzimale vitamin C u tabletama. Iako postoji mnogo namirnica koje sadrže vitamin C, paprike se naročito preporučuju zbog velike količine spomenutog vitamina. prneosi “Novi“.

