SEDMIČNI HOROSKOP PO ZNAKOVIMA OD 11.4. DO 17.4. – DOBRO SE SPREMITE: Ovo su 3 najsretnija znaka, blago vama ako ste među njima

OVAN

LJUBAV: Ako ste u duljoj vezi, imat ćete potrebu za više kretanja. Vašoj najdražoj osobi to se ne mora uvijek svidjeti pa se potrudite povesti je sa sobom ili objasniti svoju potrebu za društvenošću. Samci će lako nalaziti društvo suprotnog spola.

KARIJERA: Idućih dana vaše će se znanje sve više cijeniti. Budite svjesni svoje stručnosti i slobodno prezentirajte svoje sposobnosti. Moguće je da će vas sve više ljudi pitati za savjet ili da će vam ponuditi usko specijaliziran posao.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ako se treba boriti, izborite se. Ne bojte se

BIK

LJUBAV: Sad već znate kad treba popustiti i lakše prihvaćate kompromis. Stoga će i vaša veza razvija bolje. Bit ćete ugodno iznenađeni kad popustite. Vidjet ćete da ne treba uvijek tjerati po svom. Mnogi će tek sad u potpunosti pokazati ono što osjećaju.

KARIJERA: Što je prošlo, prošlo je. Nemojte to više analizirati. Prepustite vremenu neka radi za vas, a vi se usredotočite na ono što upravo počinje. Pred vama je nešto potpuno novo i ne još sasvim definirano. Budite otvoreni za to.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pomičite granice pod svaku cijenu.

BLIZANCI

LJUBAV: Povremeno će vam se činiti da stvari idu sporije nego što biste vi željeli. Vaša strast ovih je dana probuđena i zahtijeva više ljubavne akcije. Ipak, morat ćete se usuglasiti s drugom stranom. Uspjet ćete uz nešto strpljenja.

KARIJERA: Sve će vam biti važnije vaše znanje i stručnost u poslovanju. Mnogi će dobiti priliku pokazati svoje specifične talente ili će njihova diploma dobiti na težini. Oni koji uče bit će uspješni u polaganju ispita. Neki će kontaktirati strance.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ustrajte u nosim idejama.

RAK

LJUBAV: Tijekom tjedna pojavit će se prilike za kvalitetniji privatni život. Vjerojatno će se to pokazati kroz pozive za zabave ili društvena okupljanja koja ćete vi rado prihvaćati. Otuda će uslijediti i prilike za nova poznanstva. Vezani će isto biti bolje.

KARIJERA: Poslovi se intenziviraju, a sve što radite poprima poduzetnički karakter. Mnogi će se ovih dana jače pokrenuti ili će se od njih zahtijevati veći angažman na radnom mjestu. Oni koji traže posao također će biti prilično aktivni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte zanemariti redovan san.

LAV

LJUBAV: Većina će sve više držati do svog skrivenog svijeta i mašte. Oni koji su još sami počet će sanjariti na javi i neće se mnogo angažirati u stvarnosti. Već vezani uživat će u društvu voljene osobe, ali i gledajući neki ljubavni film.

KARIJERA: Snaga i uvjerljivost kojom ćete zračiti omogućit će vam da utječete na druge. Ako nekog trebate pridobiti, vrlo je vjerojatno da ćete u tome uspjeti iznad očekivanja. Pokažite što znate i ne zaustavljajte se dok ne postignete cilj.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će ipak biti presigurni u sebe.

DJEVICA

LJUBAV: Bogatstvo izlazaka i širok krug ljudi koji se još više proširujte učinit će vam ove dane dinamičnim. Rijetki su oni koji će biti sami, a uglavnom će se oko vas motati drage vam osobe. Bit ćete ispunjeni, opušteni, zabavni i veseli.

KARIJERA: Na dnevni red dolaze nedovršene stvari iz prošlosti. Neke od istih u vama će izazivati emocije pa ćete ih odrađivati s nostalgijom ili s ljutnjom. Osjećat ćete se ambivalentno i neće vam biti jasno na čemu ste. Pričekajte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pijte hladne napitke.

VAGA

LJUBAV: Kamo god išli, primijetit ćete da vas mnogi gledaju prijateljski. Bit ćete zanimljivi i privlačni drugima pa su ovo dani kad lako možete naći društvo. Ako ste još sami, ne sjedite kod kuće. Oni u vezama bit će skromni u očekivanjima, no zato i zadovoljni.

KARIJERA: Većinu idućih dana najradije ćete ljenčariti. Neki će čak uzeti dio godišnjeg. Oni koji rade gledat će čim prije zbrisati s posla. Nadređeni i njihova kontrola padat će im teško, ali izdržat će uz svoj smisao za humor. Bit će snažni duhom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Najradije ćete istraživati nepoznato.

ŠKORPION

LJUBAV: Vjerojatno ćete organizirati zanimljive zabave. Oni koji još traže srodnu dušu tako bi mogli naići na ljubav, dok će vezani svakim danom sve više otkrivati koliko su male stvari lijepe i dobre. Ipak, ne reagirajte na poneku kritiku voljene osobe.

KARIJERA: Imat ćete potrebu finiširati neke stvari, te se malo distancirati od napornog rada, no novi radni zadaci će vas sustizati. Kao da im nema kraja. Budite pozitivni i sretni što je tako. Dajte sve od sebe da ih odradite predano i kvalitetno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Čovjek je čovjeku lijek.

STRIJELAC

LJUBAV: Povjerenje i stabilnost osobnih odnosa postat će vam važni u ljubavnom životu. Svoju energiju usmjerit ćete na postizanje spomenutog. Partner će biti ugodno iznenađen. Oni koji su još sami tražit će ozbiljnu ljubav vjerujući da je to moguće odmah.

KARIJERA: Vaša velika želja za poduzimanjem ovaj će put imati krila. Međutim, bit će mnogo detalja koje ćete morati provjeravati u startu. To će vas malo usporiti, ali i umoriti. Ekonomizirajte sa svojim snagama i posao organizirajte bolje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte jogu ili meditirajte.

JARAC

LJUBAV: U osobnim odnosima sve će vam važnije biti pitanje zajedništva, a upravo ono će vas odvesti korak naprijed. Neki će razmišljati o početku zajedničkog življenja udvoje. Bit će i onih koji će osvježiti svoju vezu, te svakako odustati od prigovaranja.

KARIJERA: Radit ćete bez pritiska, ali s velikom učinkovitošću. Bit ćete vrijedni i spremni podmetnuti svoja leđa gdje god treba. Neki kolege će vam se čuditi jer vas nisu navikli vidjeti u takvom izdanju. Samo nastavite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u sportu i u životu.

VODENJAK

LJUBAV: Zaokupljenost domom i obitelji bit će velika, a vi spremni da se borite za sve to do kraja. Oni u stabilnim vezama obnovit će svoj erotski život na razne načine. Oni koji još traže srodnu dušu u udvaranjima će biti vrlo uporni i ići do kraja.

KARIJERA: Ne samo da vaši nadređeni pojačava pritisak na vas, nego vas i provociraju. Najbolje je pozvati se na pravila posla i striktno ih poštovati. Ako tako ne ide, ne ulazite u svađe jer će pobjeda u istim trenutačno izostati. Pričekajte malo.

ZDRAVLJE&SAVJET: Svakodnevna relaksacija je nužna.

RIBE

LJUBAV: Pred vama su iskustva i iskušenja koja bi vas mogla obogatiti kao osobu. Bit će dvojbi kako se postaviti prema drugoj strani, ali neka vam kriterij ne bude samo vaše zadovoljstvo. Budite što jeste i gledajte na duge staze.

KARIJERA: Zamišljat ćete se u ulozi inicijatora stvari. Mnogi će zaista pokretati ili na svojim leđima nositi glavni dio posla. Kolege će se rado oslanjati na vas. Pred vama je zanimljiv tjedan u kom ćete postati svjesni svoje uloge i snage.

ZDRAVLJE&SAVJET: Kombinirajte sport i opuštanje. prenosi novi

