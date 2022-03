OVA 4 ZNAKA ZODIJAKA ĆE VAM NAPRAVITI PROBLEM U ŽIVOTU: Donose samo nevolju, s njima nema sreće

Natjerat će vas da radite stvari koje vam nisu ugodne, stvari kojih se sramite ili zbog kojih ćete žaliti zauvijek. On je divlji i može vas uvući u velike nevolje!

Oni su pametni, strastveni i najbolji vođe koje ste ikada vidjeli. Oni su očito najsamouvjereniji i najviše inspirirajući horoskopski znakovi, ali prečesto guraju granice toliko da ih je teško podnositi.

Ako tražite malo rizika u životu, pozovite neke od ovih znakova u večernji izlazak. Ako ste zadovoljni sa svojim sretnim, sigurnim životom, izbjegavajte ih u širokom luku. Što god da vam treba da uzburkate svoj život, ovi znakovi to imaju.

1. Strijelac

Strijelac je svakako energičan i optimističan, ali ta energija je previše drugima za izdržati. Natjerat će vas da radite stvari koje vam nisu ugodne, stvari kojih se sramite ili zbog kojih ćete žaliti zauvijek. On je divlji i može vas uvući u velike nevolje!

On se također voli šaliti, što je sve dobro i zabavno dok ga ne shvatite ozbiljno. On će reći da bi bilo smiješno vašim prijateljima koji čekaju ispred kluba pokazati stražnjicu. Osnaženi njegovom energijom, vi to napravite i sljedeće što se dogodi, uhapšeni ste zbog nedoličnog ponašanja. To vam se dogodi kad vjerujete Strijelcu.

Može previše analizirati stvari. Kada samo želite ostati izvan drame, on vas uvlači ponovo u nju. Njegovo pretjerano analiziranje čini male stvari većima nego što trebaju biti i naći ćete se zbog toga u svijetu nevolja

2. Rak

On je spreman na sve. Doslovno na sve! Ako ubacite neku intrigantnu ideju u njegovu glavu, on već planira kako će sve to ispasti. Vrlo je maštovit i smislit će najluđi scenarij i tražiti od vas da probate to s njim. Ne zaboravite kutiju prve pomoći!

Njegove emocije vode igru tako kada udružite snage da savladate zadatke, njegove emocije će držati uzde. Njegova nemogućnost da razmišlja logično će vas uvući u veliku nevolju. Kombinacija njegove ćudljivosti (promjene raspoloženja, depresije) i tvrdoglavosti je recept za katastrofu.

Rakova strast se može činiti nadahnjujuća, ali će vas dovesti do toga da ćete završiti zavezani za panj, jer on ima veliku strast prema spašavanju drveća. Pazite se, jer će vas uvjeriti u bilo što za njegovu vlastitu korist.

3. Lav

Lav ima dug jezik i koristi ga da kaže ono što mu je na umu! Međutim, može uvući druge u veliku nevolju sa svojom samouvjerenošću. Vrlo je ekspresivan. Njegovi izrazi lica sami po sebi mogu biti nestašni, stoga se ne oslanjajte na njega da drži ravnotežu u stresnim situacijama. On će reći onako kako jest i ako ne možete to podnijeti – držite se podalje.

Lav može biti lijen do te mjere da ga morate izbaciti s kauča i ukinuti Netflix. Ukoliko ste ovisni o prežderavanju i gledanju TV-a ili čipsu, budite oprezni s Lavom, jer će vam on omogućiti da to radite.

A kada pomislite da možete odoljeti njegovom buntovništvu i igrati na sigurno, on će vas ponovo uvući u igru. On je neodoljiv i dominantan. Poput muhe u zamci, on će vas zgrabiti i preobratiti vas na svoje šefovske načine. Uostalom, on jest kralj džungle.

4. Škorpion

Kao vodeni znak, Škorpion može zadržati mirno i hladno ponašanje dok se izvuče iz dosta toga. Vi, s druge strane, ne smijete mu dozvoliti da bude buntovnik, a vi njegova pratnja, jer će vas uvući u nevolju.

On je kralj tame i tajnovitosti. Dok može uspješno čuvati tajnu, vi ćete se s druge strane izbrbljati i upasti u nevolju. On je također ekstremno iskren. Mislite li ga povesti na važnu umjetničku izložbu – nemojte!

Ukoliko Škorpion misli da slika naslikana prstima izgleda grozno, reći će to svima u prostoriji.

Facebook komentari