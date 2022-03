SEDMIČNI HOROSKOP OD 28. MARTA DO 3. APRILA 2022: Svako malo dolazit ćete u iskušenje da se posvađate

OVAN

LJUBAV: Pozitivno ozračje, vaša otvorenost i spremnost da izrazite ono što osjećate, te nakonost druge strane, učinit će vam ove dane ugodnim. Oni koji još traže srodnu dušu lako će se približiti svakoj osobi suprotnog spola. Bit će zanimljivo.

KARIJERA: Na radnom mjestu događaju se sve značajnije stvari, a poslovi dobivaju na kreativnosti. To je nešto što bi naprosto obožavate, pa ćete se poslu predati bez zadrške i bez ikakve rezerve. Izgarat ćete, a ni rezultati neće izostati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Odmarajte se po potrebi. prneosi “Cicimici

BIK

LJUBAV: Vaši poznanici ili prijatelji pozivat će vas na društvena okupljanja, a baš preko njih mogli biste sresti osobu koja će vas zaintrigirati. Zato prihvatite njihove pozive i budite otvoreni za ljubav. Oni u vezama bit će opušteni i bezbrižni.

KARIJERA: Na dnevni red dolaze zaostaci. Bit će i onih koji će definitivno privesti kraju jednu fazu svog rada. Nova očekivanja su na pomolu, ali za njihovo ostvarivanje trebat će postaviti i nove temelje. Sada ćete utvrđivati nova mjerila poslovanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite u prirodu. Šetajte na suncu.

BLIZANCI

LJUBAV: Većinu idućih dana vi ćete se potruditi ispunjavati svoja ili nečija ljubavna očekivanja. Drugi dio tjedna donosi uživanje na tiši način, ali i dalje ćete biti zadovoljni i ispunjeni. Možda ćete samo smanjiti izlaske.

KARIJERA: Ostvarili ste ciljeve iznad svih očekivanja i sad osjećate potrebu za odmorom ili bar predahom. Tko može, neka putuje. Tko radi, vjerojatno će i dalje raditi revno, a neki će mijenjati kolegu, pa će raditi za dvoje. Izdržat će uz osmijeh i šale.

ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno vam je više sna.

RAK

LJUBAV: Svako malo dolazit ćete u iskušenje da se posvađate, da prigovarate ili da kritizirate drugu stranu. Moguće je i obratno, da drugi kritiziraju vas. Tek uz više humora i samokontrole stvari mogu krenuti na bolje. Potrudite se.

KARIJERA: Najradije biste pokazali što znate, ali osjećate da nije još vrijeme za pokazati sve adute. U pravu ste. Neke stvari doći će bolje do izažaja ako pričekate još samo malo. Zato ih zasad ostavite skrivenim, pa makar otrpili i poneku frustraciju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pred vama je zanimljiv put.

LAV

LJUBAV: Prvi dio tjedna kao da će vas ljubav mimoilaziti, no od sredine tjedna neke će prepreke jednostavno nestati. S druge strane, pojavit će se i izazovne situacije kad ćete biti u poziciji da reagirate na provokacije. Nemojte.

KARIJERA: Mogli biste se zateći u situaciji da nešto trebate žrtvovati ili da borbe za angažman budu takve da zapravo gubite. Kako god ispalo, prihvatite izazove i ne forsirajte stvari pod svaku cijenu. Rezultati će se zbrajati tek na kraju priče.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite fokusirani u svemu što radite.

DJEVICA

LJUBAV: Bit ćete zanimljivi drugima, zavodljivi, šarmantni i elokventni. Sve su to osobine kojim možete ostvariti ugodna poznanstva, a možda i mnogo više. Nemojte samovati jer su ovo vaši dani kad imate povećane šanse za ljubav.

KARIJERA: Oni koji su se iskreno preispitali, znaju što im je činiti i krenut će tim smjerom. Oni koji još nisu razmislili o sebi, vjerojatno će se suočiti s posljedicama vlastitih ambicija i tek sad uviđati gdje su pogriješili. Nakon toga idu naprijed.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ljubazniji i otvoreniji.

VAGA

LJUBAV: Zasićenost izlascima usmjerit će vas na osamu i povlačenje. Najbolje ćete se osjećati u svom domu, a ako je voljena osoba uz vas, tim bolje. Oni koji su još sami ipak će više boraviti u društvu, ali istovremeno njihova mašta kao da neće imati granice.

KARIJERA: U poslu ćete se malo nadmudrivati. Utjehu ćete nalaziti u privatnom životu. S autoritetima trenutačno ne stojite najbolje, pa pazite kako s njima surađujete. Ne inzistirajte na svojim idejama, jer još nije vrijeme da se neke od njih ostvare. Izdržite. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite u teretanu ili na trčanje.

ŠKORPION

LJUBAV: Dok ćete vi razmišljati o svojoj ljubavnoj prošlosti, vaša ljubavna sadašnjost polako će vam izmicati iz ruku. Moguće je da propustite neku ljubavnu priliku jer spavate. Oni u vezama ipak će naći zajednički jezik s voljenom osobom.

KARIJERA: Da bi poboljšali ono što radite, morate se otvoriti i više surađivati s drugima. Stav da je netko bogom dan nije dobar, a pogotovo kad to mislite za sebe. Poradite na vlastitoj analizi i sve će vam biti jasnije, a onda i lakše.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro je boraviti u prirodi. Ona osvježava.

STRIJELAC

LJUBAV: Činit će vam se da vam je ljubav sve dalje i dalje, umjesto obratno. To će vas živcirati i rastužiti. Trebate shvatiti da nije sve u vašim rukama, nego da i druga strana ima neka svoja prava. Nitko ne voli da ga se tlači, pa tako ni vaša ljubavna meta.

KARIJERA: Neki će se okrenuti nepoznatom i tajanstvenom. Drugi će gledati da što više pomognu onima koji uče ili koji tek počinju u poslu. Treći će tražiti mogućnost rada negdje sasvim daleko, ako može i na drugom kontinentu.

ZDRAVLJE&SAVJET: U konačnici, bolje prođu oni koji su iskreni.

JARAC

LJUBAV: Oslobodite se prevelikih ljubavnih očekivanja, jer je sada bolje biti realist nego idealist. Odolite iskušenju nadmudrivanja. Budite toelrantni i duhoviti koliko god možete. Ako vas partner isprovocira, ne uzimajte to previše k srcu. To je prolazno.

KARIJERA: Brzina kojom ćete djelovati na radnom mjestu bit će prevelika da vas mogu slijediti. To je posljedica toga što vi unaprijed vidite gdje treba intervenirati, pa nema gubljenja vremena. Ipak, nešto treba objasniti i suradnicima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dva para očiju vide više nego jedan.

VODOLIJA

LJUBAV: Čeka vas dobar vjetar u leđa kad se o ljubavi radi. Činit će vam se da su svi pogledi upereni u vas. Rado ćete izlaziti i pokazivati se drugima. Oni u vezama bit će jako raspoloženi za nježnosti. Neki će zajedno putovati ili nastupati u javnosti.

KARIJERA: Vaš poslovni interes polako se preusmjerava na istraživanja. Ono što ste postigli, tu je, ali sad na dnevni red dolaze neke neispitane ili skrivene stvari. Neki će pokušati doseći svoje snove kroz sasvim neobičan put.

ZDRAVLJE&SAVJET: Povežite se bolje s ljudima.

RIBE

LJUBAV: Povremeno ćete osjetiti mala nezadovoljstva ili prolazne prepreke za ljubav. Izdržite, a najviše zato jer ćete istrajanjem uvidjeti koliko zapravo imate snage i koliko volite. Sve će se s vremenom istopiti samo od sebe, a ostat će samo ono dobro.

KARIJERA: Kad se čini da svi gube iluzije, vi ste dovoljno ludi da ne podlegnete. To ćete ovih dana i pokazati i dokazati. Držite se onog što ste zamislili i provedite to u djelo bez skretanja s puta. Vaše ideje su odlične i donijet će rezultate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Možete se dobro zabaviti.

NAJSRETNIJI ZNAKOVI OVAJ TJEDAN: Ovan, Vodenjak, Blizanac

