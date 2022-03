Ako na prvom spoju napravi nešto od ovoga – digni se i bježi!

Ako učini jednu od ovih pet stvari na vašem prvom spoju – bježite! Ljudi danas izlaze sa strancima više nego ikada prije. Planiraju spojeve s ljudima koje su upoznali na internetu. Nisu se sastajali u školi, na poslu, ili vani u društvu, nemaju zajedničku povijest ili prijatelje – što znači da moraju biti na oprezu više nego ikad, kao što moraju biti svjesni i znakova koji ukazuju na neke stvari koje bi mogle predstavljati probleme u budućnosti. I dok možda mislite da znate nešto o toj osobi iz vaše digitalne interakcije, u stvarnosti vi o njoj ne znate ništa.

Ljudi se mogu predstavljati na bilo koji način – zbog čega morate biti svjesni na koje to znakove upozorenja pri prvom spoju trebate paziti. Drugim riječima, spojevi na slijepo su uistinu spojevi na slijepo. U starim vremenima postojao je prirodni proces provjere – gdje ste imali vremena upoznati nekoga prije nego što odete na prvi spoj. Danas doista tapkate u mraku. Zbog toga je važno znati procijeniti kakav je netko.

I dok je inače potrebno neko vrijeme da nekoga upoznate u pravom smislu, postoje neke stvari koje će vam vrlo brzo reći je li ta osoba prava za vas. Svatko ima svoje kriterije o tome koje kvalitete i osobine cijeni kod drugih.

Ovo su neki općeniti znakovi upozorenja koje možete primijetiti kod upoznavanja. Ako čujete ili primijetite sljedeće, to može biti prvi znak da vas čeka još problema. Pripazite na ovih pet znakova – jer bi mogli izazvati ozbiljne probleme:

1. Pričanje o prošlosti

Vaš partner počinje pričati o svom zbrkanom djetinjstvu na prvom spoju. To nije dobar znak. Ako je to način na koji se predstavlja na početku, to je vjerojatno vrh ledenog brijega. Ovo je znak da vašem spoju treba više emocionalne podrške nego što ju je on ili ona u mogućnosti vratiti. Budite spremni na to da ćete biti njihov terapeut, ako se tako prezentiraju prvog dana.

2. Malo je previše zaljubljen u tebe

Ponaša se kao da ste odgovor na njegove molitve, a možda bi vam čak i izjavio ljubav prvog dana. Ovo je znak da se radi o nekome tko nema stvarnost pod kontrolom. Previše su potrebiti, previše tjeskobni ili previše zaluđeni. Koliko god da ste zaista divni, na kraju ćete im zamjeriti što vas stavljaju na pijedestal. Budite spremni provesti vrijeme s nekim tko nema moć nad sobom ili osjećaj za sebe.

3. Prebrzo se ‘ukopavaju’ u vaš život

Radi se o osobi koja pretpostavlja da postoji veza između vas prije nego što je uopće mogla postati. Mogli bi raditi stvari poput poziva kada su ‘u susjedstvu’ i žele svratiti ili pretpostavljaju da ćete ih uključiti u obiteljska događanja ili očekuju da ćete biti u vezi prije nego što se išta od toga međusobno utvrdi. Ove osobe imaju tendenciju da budu zagušljive i opsesivne. Budite spremni pojačati svoje granice i redovito postavljati ograničenja. prenosi 24sata

4. Na spojevima su nepristojni prema konobarima ili drugim ljudima

Vaš partner maltretira sobara, konobara ili bilo kojeg drugog pružatelja usluga s kojim dolazite u kontakt. Ako se tako ponašaju prema drugima u javnosti, možete biti sigurni da će se tako ponašati i prema vama. Budite spremni otići ako postane nepristojan, nestrpljiv ili neugodan, prenosi YourTango.

5. Njihova uvjerenja ili vrijednosti neće odgovarati vašim

Postavlja pitanja koja otkrivaju vrijednosti koje nisu u skladu s vašima. Na primjer, želiš li još djece, kakav auto voziš, ideš li u crkvu… Pitanja pružaju više informacija od odgovora. Slušajte kakva pitanja postavlja vaš partner. Odagnajte značenje koje se krije iza njih – reći će vam mnogo toga. Budite spremni odustati ako vaš spoj ima temeljne vrijednosti i potrebe koje se razlikuju od vaših. Oni su dugoročno važni.

