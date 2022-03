ZNATE LI ZAŠTO MAČKE DONOSE MIŠEVE VLASNICIMA? Postoji jako dobar razlog: EVO ŠTA VAM MAČKA POKUŠAVA REĆI

Kako donosi Mačkarica, istraživanje nedavno objavljeno u časopisu Natural Communications kaže da mačke u Americi godišnje ubiju između 1,3 i 4 milijarde ptica te između 6,3 i 22,3 milijarde malih sisavaca i glodavaca. Radi se o prilično impresivnim brojkama, no znači li to da su mačke hladnokrvni ubojice ili postoje neki dublji, evolucijski razlozi?

Mačke su evoluirale u vrlo učinkovite predatore – imaju oštre zube i pandže, mekane šapice za tiho prikradanje plijenu, noćni vid i nevjerojatno su hitre i okretne. I dok je pripitomljavanje mačaka započelo prije nekih 10.000 godina, one su zadržale neke divlje lovačke instinkte kao i sposobnost probave sirovog mesa. Koliko god ih lickate, mazite i pazite, njihovi lovački instinkti nikad neće nestati.

Mačke najviše uče od majke koje ih zapravo i podižu. To između ostalog uključuje učenje mačića kako se čuvati i kako loviti. Majka ih to uči postepeno donoseći im mrtav plijen koji će pojesti. Sljedeći put donijet će im živi plijen, iako već ošamućen, a ostavit će svojim potomcima da dovrše posao. Na koncu će ih i sama povesti u lov. Zabilježeni su i slučajevi u kojima ženke to rade i s mačićima koji nisu njihovi.

Obzirom da istu stvar rade i s nama, donose nam polumrtve životinje u kuću, one nas najvjerojatnije pokušavaju naučiti lovačkim vještinama koje nam očito nedostaju. Također je moguće i ono objašnjenje, a to je da nam jednostavno nose ‘poklone’.

Posmatrajući ovaj proces, stručnjaci su zaključili da mačke donose ulov svojim vlasnicima kako bi ih nahranili ili im se zahvalili za brigu. Taj “poklon”, kako ga mnogi nazivaju, obično su mrtve ptice, miševi ili slične manje životinje, piše Novi.

