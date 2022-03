Amerikanac se uselio u kancelariju kako ne bi plaćao kiriju, dobio otkaz nakon četiri dana

Nakon što su u kompaniji u kojoj Simon radi prebacili da se posao zbog koronavirusa obavlja od kuće, on je kao slabo plaćen zaposlenik odlučio da se useli u kancelariju koja je većinu vremena bila potpuno prazna.

Na svom TikToku objavio je video kako priprema svoj novi “životni prostor”, a snimio je sebe kako raspakuje kofer sa odjećom, potrepštinama i ostalim ličnim stvarima.

“Selim se iz svog stana u kabinu na poslu. Ne plaćaju me dovoljno kako bi radio u kancelariji i imap stan, pa ću u znak protesta živjeti na poslu. Vidjet ćemo koliko ću dugo izdržati”, napisao je Simon smješten u centar Seattlea.

Nakon što je njegov prvi video skupio preko 13 miliona pregleda, Simon je nastavio dokumentovati svoj život, a uspio je izgurati četiri dana.

“Tehnički, ovako nikad ne možeš zakasniti na posao”, bio je oduševljen Simon.

Njegov plan pošao je po zlu kada je poslodavac saznao šta je Jackson učinio. On ga je prisilio da napusti svoj novi “dom”, a iz odjela za ljudske resurse nakon objavljenih videa tražili su da Simon iste obriše. prenosi “Klix

“Desilo se to mnogo ranije nego što sam očekivao. Ali, hvala što me pratite. Ovo je kraj ovog poglavlja, ali nije zadnje što ćete vidjeti od mene”, napisao je Jackson i dodao kako bi tu vjerovatno živio zauvijek da se nije snimao.

U videu postavljenom u utorak, Jackson je svoju publiku obavijestio kako je naposlijetku otpušten sa posla, ali zahvalivši im se na brojnoj podršci i ljubavi koju su mu ukazivali. Također, rekao je kako razmišlja da sad TikTok bude njegov posao.

“Skupio sam toliko pregleda, pa možda mogu napraviti nešto od toga. Ako ne uspije, uvijek mogu naći drugi posao”, rekao je i dodao kako nije isključeno da nekad ponovo radi uredski posao.

“Ovo je bilo zabavno. Svi smo znali krajnji ishod, ali smo se nadali najboljem”, napisala je jedna korisnica.

“Ti si legenda”, zaključio je neko.

