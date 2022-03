11 POKAZATELJA U KAKVOJ STE VEZI! DA LI VAM JE SADA OVAKO?: Evo šta vas čeka za 5 GODINA

Prva stvar koju trebate napraviti kada izlazite s nekim novim na spoj jest pitati što vi stvarno želite od veze.

U nastavku 11 znakova da vas vaš partner voli i da ste savršeni jedno za drugo:

1. Vidio vas je kada ste bili u najgoroj fazi i nije vas napustio

Bio je s vama i kada ste dobili otkaz ili kad vam se cimerica iznenadno iselila iz stana. Niste bili najbolje društvo u tom razdoblju, ali to ga nije prepalo. Bio je tamo i slušao vas.

Možete se i rasplakati pred njime i neće vas osuđivati. To je zaista odličan osjećaj.

2. Ne plaši ga vaša karijera

On zna da vam je karijera iznimno bitna i podupire to, a i zna u kojem smjeru u karijeri želite ići. Interesira se za vašu karijeru i ispituje vas o vašem poslu. Ako se događa nešto važno na vašem poslu, on to zna, piše yourtango.

3. Dijelite slična duhovna uvjerenja

Tu se ne misli isključivo na to da vjerujete u Bibliju. Međutim, ključna učenja Biblije su – opraštanje, poniznost, iskrenost, otvorenost, poštovanje i nesebično davanje. To su učenja koja su vam potrebna ako ste u dugoj vezi.

Vjerojatno ste bili povrijeđeni u prijašnjim vezama i teško vjerujete sami sebi, ali zaista volite tu osobu i osjećate to.To znači da obraća pažnju i sluša vas. Shvaća vas ozbiljno. Čak i ako je to nešto što baš i ne voli pretjerano, on će to svejedno učiniti zato što zna da vi to volite i sve je isplanirao.

5. Smije se kada ste u njegovoj blizini

Znate po njegovom govoru tijela i njegovom tonu, bez dvoje, da je zaljubljen u vas. Ovo je zaista važno. Želite da vaš partner bude uzbuđen kada vas vidi na kraju dana. Želite biti njegov omiljeni dio dana.

6. Hvali se vama svojoj obitelji i prijateljima

Kada zna da ste vi ona prava, uzbuđen je i jedva čeka upoznati vas sa svojom obitelji i prijateljima. Ne može prestati pričati o vama i govori uvijek najbolje o vama. Ne hali se vama, samo želi dati do znanja koliko ste mu bitni.

7. Ne pokazuje znakove da je ljubomoran

Ima povjerenja i ne osuđuje vas na temlju vaših prošlih veza. Ne preispituje vas kada mu kažete da ste bili vani s prijateljima ili ste morali raditi do kasno. Postoji istinsko povjerenje u vezi.

8. Ne pokušava vas promijeniti

Ne postoji gori osjećaj od onog kada vas partner pokušava promijeniti. On zna da volite mačke i to je u redu. On to zna zato što ste odrasli s mačkama i to vam puno znači. Stoga će se potruditi da je u vašem životu uvijek mačka. On vas prihvaća baš takvom kakvi ste zapravo.

9. Njegova djela govore više od riječi

Riječi trebaju biti poduprte djelima. Ako nisu, onda nisu iskrene. Kada se ispriča, neće ponoviti istu stvar opet. Znate da vas voli kada to kaže. Ali također to znate zato što to pokazuje. Pamti vaše godišnjice. Ne samo kada ste službeno počeli hodati, nego kada ste se prvi put upoznali na tulumu.

10. Znate da ste njegov prioritet

Ako ga pozovete na događanje koje vam je bitno, on će čak i ako to znači da će morati izostati neko vrijeme s posla, otići. Ako putuje na posao, provjerava kako ste čim stigne na posao i govori vam kako je put prošao.

11. I dalje imate nešto vremena za sebe

Kada započinjete vezu, lako se staviti na posljednje mjesto. Ovo može postati normalno nakon nekog vremena i vaš će partner početi to očekivati od vas.

Ne bojte se postaviti granice. Ako trebate malo vremena samo za sebe, recite mu to, prenosi N1.

I NA KRAJU BITAN ZNAK

SPAVATE ODVOJENO

Spavate odvojeno, jer jedan od vas hrče u snu, a drugi se budi na najmanju buku. Psihologinja Katherine Schreiber kaže da danas sve više parova spava odvojeno. Znanstvenici s državnog sveučilišta Ohio dokazuju da je zdrav san puno korisniji za vezu od zajedničkog spavanja.

Godinama nam spavanje u istom krevetu nije išlo od ruke. To je među nama izazvalo puno nervoze. Kad smo počeli spavati odvojeno, postali smo bolji par. Dobar noćni odmor bez da se drugi žali na hrkanje ili grljenje pokrivača može učiniti čudo nečijoj psihi. Više se smijemo i opušteni smo kad tiho zaželimo laku noć i odemo u svoje odvojene sobe.

