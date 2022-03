ASTRO – PSIHOLOG ANA RAKIĆ ĐURIČIĆ OTKRIVA: Ovi znakovi će doživjeti sreću od 21. marta

Astrologijom se bavi već skoto tri decenije. Autor je jedinstvene knjige “Enciklopedija ljubavne astrologije”, koja je prevedena i na engleski jezik, ali i prvog astrološkog sajta na prostorima bivše Jugoslavije od 1999. godine “Astrolook”.

Ana ističe da Jupiter trenutno boravi u sazvežđu Riba, pa je zbog toga i akcenat na tom vodenom znaku.

– Jupiter je planeta koja pokreće lijepe, sretne i afirmativne situacije. Kako smo u martu mjesecu, još uvijek je vrijeme Riba. Uz to i Sunce prolazi kroz to sazvežđe, što prouzrokuje povoljne okolnosti ili mogućnosti da se unaprede svi odnosi, a posebno ljubavni. Odličan je trenutak da osobe u ovom znaku donesu neke važne odluke kada je ljubav u pitanju – ulazak u novu vezu, prelazak veze na viši nivo. Idealno je vreme za ispunjavanje želja, planova i ciljeva. To se odnosi na osobe različitih godina i emotivnih statusa – priča za “Stil”.

Naglašava i da su, zbog Venera, planete na koju se najviše oslanjamo kada su u pitanju ljubavni odnosi, naročito protežirani znakovi kao što su: Vodolija, Blizanci i Vaga.

– Blizanci u narednom periodu mogu da očekuju neke važne promene u smislu donošenja odluka kada je u pitanju ljubav, ali i poslovna situacija, zaključivanje važnih ugovora, a sve to zarad ispunjenja važnih ciljeva – rekla je Ana.

Takođe, brojne mogućnosti očekuju Rakove i Škorpije, a važan savet za njih je da budu aktivniji u narednom periodu, kako bi ubirali što veće plodove svog rada.

– Rakovima i Škorpijama Jupiter donosi brojne šanse, zato bih njima savjetovala da budu što aktivniji u narednom periodu. Ispunjeni su emotivno, intelektualno, nalaze se u pozitivnoj vazi. Trebalo bi da iskoriste svoj maksimum, kako bi plodovi bili veći, a samim tim i zadovoljstvo – smatra astrolog.

Zaključuje da ovaj vremenski period najviše imponuje znacima koji pripadaju elementu vode – Rakovima, Škorpijama i Ribama, ali da Lavovi, Strijelčevi i Ovnovi moraju da budu oprezni do početka aprila.

Zemljani znaci imaju ponove nove i dobre mogućnost. Imaju priliku da uljepšaju, unaprijede i poboljšaju svoj život.

– Bik, Djevica i Jarac uilaze u sjajan period od 21. marta. Njima bih naročito sugerisala da se skoncentrišu na svog partnera. Odluke koje donose trebalo bi da budu skoncentrisane na partnera, porodicu i bliske ljude. Koliko god da je odluka lična, ona se uvijek tiče nekog zajedničkog života i odnosa – zaključuje astrolog Ana Rakić Đuričić. prenosi “Novi“.

Facebook komentari