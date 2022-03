Vođenje ljubavi : Mnoge žene su bijesne kada muškarci ovo naprave, ali ne bi to smjele shvaćati osobno

Mnogi muškarci imaju naviku zaspati odmah nakon seksa. Ali, nemojte to shvatiti osobno jer nije do vas. Naime, postoji znanstveni razlog zašto muškarci zaspu gotovo u trenu nakon odnosa.

I kod muškaraca i kod žena je dokazano da seksualna stimulacija pospješuje moždanu aktivnost. Tijekom seksa, opušteniji smo, oslobađamo mnogo stresa i tjeskobe koji su se nakupljali tijekom dana.

Istraživanja pomoću pozitronske emisijske tomografije (PET) već su to dokazala – a poznato je da kada smo opušteni i oslobođeni smo stresa, da nam je lakše zaspati.

No zašto se čini da muškarci ipak brže zaspu? To je zapravo zbog koktela kemikalija koje se oslobađaju kada ejakuliraju. Tu su uključeni norepinefrin, serotonin, oksitocin, vazopresin, dušikov oksid (NO) i hormon prolaktin.

Oslobađanje prolaktina čini posebnu razliku jer je on povezan s osjećajem seksualnog zadovoljstva, kažu stručnjaci. Također on pomaže u vremenu oporavka, drugim riječima, u tome koliko dugo muškarac mora čekati prije nego što može početi s ‘drugom rundom’. Muškarci s nedostatkom ovog hormona ponekad mogu imati i brže vrijeme oporavka.

Stručnjaci iz Programa izvještavanja o znanosti, zdravlju i okolišu Sveučilišta New York objasnili su: ‘Razine prolaktina su prirodno više tijekom spavanja, a životinje kojima je ubrizgana ta kemikalija odmah postaju umorne. Ovo ukazuje na snažnu vezu između prolaktina i sna, pa je vjerojatno da oslobađanje tog hormona tijekom orgazma uzrokuje to da se muškarci osjećaju pospano. Prolaktin također objašnjava zašto su muškarci pospaniji nakon spolnog odnosa nego nakon masturbacije. Iz nepoznatih razloga, orgazmi u snošajima oslobađaju četiri puta više prolaktina nego masturbacijski orgazmi’.

Poboljšan san

Dvije druge kemikalije koje se oslobađaju tijekom seksa uključuju oksitocin i vazopresin. Njihovo oslobađanje obično prati melatonin – koji regulira naš biološki sat. Također je dokazano da oksitocin smanjuje razinu stresa što može dovesti do pospanosti i opuštanja.

Max Kirsten stručnjak za spavanje u Innermostu i The Sleep Coachu rekao je da seks također poboljšava kvalitetu sna.

– Opuštamo važan hormon intimnosti zvan oksitocin, koji prirodno dramatično smanjuje razinu kortizola, odnosno stresa. Orgazam će vam pomoći da zaspite jer oslobađa hormon prolaktin zbog kojeg se osjećate opušteno i vrlo pospano – objasnio je, piše News.com.au. prneosi 24sata

