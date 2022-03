“Maršalova voda”: ČUDOTVORNA MOĆ VODE SA TITOVOG IZVORA U OKOLINI ZENICE!

Dokaz tome su i porodice na Pepelarima koje obično imaju od četvero do osmero djece, a mnogi smatraju da voda koju piju ima svojstva kao Muška voda u Kladnju.

Porodice u Pepelarima, selu koje se nalazi sjeveroistočno od Zenice, okruženo planinama Tvrtkovac (1.305 m/nv), Vranica (1.017 m/nv), Hotanj (1.029 m/nv) i Rogatka (890 m/nv), obično imaju od četvero do osmero djece. Neki vjeruju da je to do Titovog izvora na Rogatki, koja se nadvija iznad sela.



Profesor Akif Smajlović, poznati zenički i bh. ekolog, ispričao nam je priču o vjerovanju da voda sa pomenutog izvora na kojem se svojevremeno napio maršal Josip Broz Tito, ima čudotvornu moć.

“Nakon Bitke na Sutjesci, Vrhovni štab partizana u pratnji 7. divizije, 1. proleterske i 2. dalmatinske brigade na putu prema Šerićima prešao je plato planine Rogatke. Rijeku Bosnu su forsirali između Vranduka i Begovog Hana i šumskom željeznicom došli do pod selo Šerići, gdje je Tita ugostio Hase-beg Husejnović. Kako na Rogatki ima izvor sa kojeg se, po predanju, vode napio drug Tito, nazvali su ga Titovim. O tim vremenima mi je prije 40 godina pričao prof. Rifet sa Sarajevskog univerziteta, koji je bio učesnik tog pohoda”, kazao je Smajlović.

On je objasnio da bi profesor Rifet redovno, kad bi se vraćao sa Pepelara, svraćao na Titov izvor i napunio kanister vode koji bi nosio kući. Na pitanje zašto to radi, odgovorio je Akifu Smajloviću da ga ova voda podsjeća na te slavne dane, te da ujutro pravi kafu od nje i zamišlja ljepotu Rogatke.

“I zaista, kad i sam sagledam stanje, shvatim da je na Pepelarima rijetkost da neka porodica ima troje djece ili manje. Većina ih ima minimum četvero djece, a neke imaju i po osmero. Pepelarski komšija Eso ima često običaj da kaže da je drug Tito, kada se napio te vode, doživio lijepe trenutke sa drugaricom Jovankom.

Voda sa izvora, istina, nikada nije hemijski ispitana, ali ako uvažimo činjenicu o broju djece na Pepelarima gdje su muškarci obično vezani za rad u šumama i često idu na Rogatku, onda ovoj vodi možemo pripisati svojstva Muške vode u Kladnju”, poručio je Smajlović, piše “Aura“.

Iznad Pepelara se, veli, nalazi najljepši planinarski dom u BiH sa apartmanima te preporučuje u ljetnom periodu bračnim parovima koji imaju probleme vezane za potomstvo da dođu na višednevni boravak.

