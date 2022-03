14 GODINA SE PRIČA DA JE ONA PUTINOVA LJUBAVNICA: Alina je jedna od najvećih misterija Rusije! (FOTO)

Ruski mediji veoma rijetko pišu u privatnom životu predsjednika, pa se šuška da je tema njegove žene i djece zabranjena.

Međutim, Rusi ipak šuškaju već punih 14 godina o jednoj ženi kojoj Putin nije mogao da odoli.

Jedina žena za koju je javnost znala kao legitimnu suprugu Vladimira Putina bila je Ljudmila Putina, s kojom je bio u braku punih 30 godina. Zajedno su dobili dve ćerke, Mariju i Katarinu, koje do dan danas niko nikad nije vidio u javnosti. Marija i Katarina, danas odrasle žene, navodno su obrazovane i bogato udate.

Ljudmila Putina nestala je iz života Vladimira Putina 2014. godine, a poslije toga više nije viđena u javnosti.

Prva ljubavnica Rusije

Uloga gimnastičarke Aline Kabaeve u životu Vladimira Putina najveći je misterija u Rusiji. Ona može biti i žena i djevojka i bivša žena ruskog predsednika. O tom niko ništa ne zna. Otkako je povezuju s Putinom, Alina nosi nadimak Prva ljubavnica Rusije.

Alinu se s Putinom povezuje još od 2008. godine, a ubrzo po pojavljivanju glasina saznalo se da ima sina Dmitrija. Ona je u razgovoru za ruski Vog insistirala kako je on njen sestrić, a ne sin. U Rusiji se nagađalo da je Dmitrij Putinov sin.

U septembru 2013. Putinov politički suparnik Aleksej Navalni tvrdio je da su se Putin i Kabaeva vjenčali, ali je Putinov glasnogovornik odbacio te tvrdnje. I Putin i Kabaeva viđeni su kako nose vjenčano prstenje na Zimskim olimpijskim igrama u Sočiju 2014., a Kabaeva je izabrana da nosi baklju na ceremoniji otvaranja, što je ponovno podstaklo nagađanja da je bila miljenica ruskog predsjednika.

Neki nagađaju da bi njih dvoje mogli imati i četvoro djece.

Nakon što se oprostila od gimnastike, Alina je postala članica parlamenta u Putinovoj stranci Jedinstvena Rusija, a 2015. godine švajcarski mediji objavili su da je Putinu upravo u toj zemlji rodila kćerkicu. Putin je i to demantovao.

