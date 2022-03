NAJSTARIJA PROSTITUTKA ZAGAZILA DUBOKO U DEVEDESETE: NEĆU STATI SA OVIM POSLOM DOK SAM ŽIVA

Sheila je “ušla u igru” četiri godine nakon smrti svog drugog supruga, inženjera aeronautike Noela Coupea, jer se više nije mogla nositi sa samoćom. Ponekad bi viđala deset klijenata sedmično sve dok nije morala ići na operaciju u kojoj joj je odstranjeno više od 30 centimetara crijeva.

Otkako se počela baviti najstarijom profesijom na svijetu, porodica ju je odbacila, a mediji širom svijeta pisali su o njenom životu – no to joj nije bilo dovoljno da odustane od novostečene karijere.

Mislim da nikada neću stati – rekla je Sheila uoči svog pojavljivanja u dokumentarcu Channel 4 “Moja escort baka”.

Govoreći o svojim muškim klijentima, rekla je:

Oni vide nešto u meni. To je lijep osjećaj. Muškarci me često zovu i kažu: ‘Hoćeš li, molim te, nastaviti pričati jer me pališ? Znam da sam jako, jako seksi.

Pokušavajući objasniti zašto se, kao baka i udovica, upustila u ovaj „biznis“, dodala je:

Najvažniji razlog je zato što volim seks. Čak i kad razmišljam o tome, osjećam se bolje.

Međutim, ne radi se samo o seksu. U svojim uslugama nudi i druženja, izlaske, kao i ‘igranje uloga’. prneosi “Hayat“.

