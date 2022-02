Veliki sedmični horoskop (od 28. februara do 6. marta)

Ovan

Vaši pokušaji da nadređenom predočite prednosti svojih ideja ne nailaze na odobravanje, ne samo saradnika, već i autoriteta. Sada nije vreme da insistirate na tom. Povucite se i sačekajte povoljnije vreme. Nezadovoljstvo u partnerskim odnosima se oslikava i na odnos sa prijateljima, bliskim rođacima. Pokušajte da sa partnerom rešite problem. Ukoliko donesete zaklučak da vam nikako ne ide, prekinite na vreme. Mogući su problemi sa kičmom, a mogući su i prelomi ramene kosti, što može biti veoma bolno.

Bik

Poslodavac vas sve više opterećuje novim obavezama, koje ne možete da postignete. Problem je u tome što nemate s kim da podelite obaveze, jer vas ima sve manje na radnom mestu. Tome nije samo doprinela korona, već i loši odnosi prema radnicima od strane poslodavca. Osećate da nešto nije u redu u partnerski odnosima. Postoji snažno mešanje od strane druge osobe. Partner nije spreman iskreno da porazgovara sa vama. Grebuckanje u grlu, kašalj, kao i temperatura vas teraju da se testirate što pre!

Blizanci

Planove koji su vam na umu, morate odložiti za drugi put. Naročito ako se odnose na saradnju sa inostranstvom. To vam može poremetiti namere, ali ne zadugo. Vi uvek imate rezervni plan. Budite oprezni sa novcem. Odnos sa partnerom je opuštajući, nikada bolji. Uživate u zajedničkim trenucima, razgovarate o budućnosti. Izdvojite se od drugih odlaskom na neku dalju destinaciju. Problemi sa varenjem. Vreme je da promenite režim ishrane, izbacite masnu, začinjenu hranu, kao i gazirana pića.

Rak

Pobornik ste strpljenja i uviđavnosti, ali za neke greške u poslovanju, kao i netolerantnom ponašanju, nemate sluha. Sa nekim dugogodišnjim saradnicima ćete morati prekinuti saradnju. U novim saradnicima možete naći ono što vam je potrebno. Ukoliko ste slobodni, očekujte novo poznanstvo preko prijatelja. Moguće da ga već poznajete iz ranijeg perioda. Partner je zauzet, budite oprezni, jer ste vrlo osetljivi. Problemi sa sinusima, prećni su jakim glavoboljama. Posavetujte se sa lekarom.

Lav

Nedelja je vrlo teška za vas! Može doći do odlaganja nekih ranije pripremljenih planova. Na neka dešavanja ne možete uticati, niti delovati. Stoga, pustite da nepovoljan period prođe. Budite strpljivi! Emotivno, može doći do rušenja iluzija. Partner se konačno pokazao u pravom svetlu, a to vam se uopšte ne dopada. Odlučite da li možete da tolerišete neke stvari ili da donesete odluku da stavite tačku na ovu vezu. Nema odlaganja! Obratite pažnju na zglobove, kao i moguća istegnuća, pa i lomove.

Djevica

Ovaj period je vrlo nepovoljan za bilo kakvo potpisivanje ugovora, sklapanje poslova. Niste skoncentrisani, mogu vam promaći stvari, koje vam se kasnije mogu obiti o glavu. Ako ne možete to da izbegnete, pretpustite odluke bliskom saradniku. Neverovatno koliko očekujete od partnera, a da o vašim potrebama, željama, niste prozborili ni reči. Partner ne može slutiti vaše potrebe. Može doći do pada energije, kao i pada imuniteta. Moguće da preterujete u dijetama, kojih se pridržavate duže vreme.

Vaga

Obratite pažnju na svoje poslovno okruženje. Neprijatelj vreba iz prikrajka, smešeći se. Povedite računa šta govorite, jer se neke situacije mogu lako okrenuti protiv vas. Skoncentrišite se, nemojte odavati svoje ideje pred drugima, zadržite ih za sebe. Budite oprezni! Toksična veza u kojoj ste, ne odaje baš lepu budućnost. Za vas je bolje da je što pre završite. Niste srećni već duže vreme. Obratite pažnju na krvotok, kao i pritisak, konsultujte se sa kardiologom. Eliminišite toksine iz svog organizma.

Škorpija

Puni ste energije i sve poslove završavate lako, bez napora. Odluke koje donosite su stvorene sa sigurnošću, čvrste, bez ikakvih sumnji u negativan ishod. Ipak, ukoliko želite da započnete sopstveni biznis, pričekajte još neko vreme, sada vam aspekti nisu naklonjeni. Ljubavno polje je povoljno prikazano. Osoba koju upoznajete u vama će pokrenuti osećanja, nežnost, koju niste očekivali. Sada će vam prijati lagana šetnja, umerena aktivnost, pa vam plivanje sada najprihvatljivije. Važno je da se ne naprežete.

Strijelac

Vrlo ste jasni, obaveze vam ne oduzimaju previše energije. Volite da završite posao na vreme, što je moguće brže. Od saradnika očekujete da budu jasni i spremni da pokažu više interesovanja, kao i da daju predloge, inovacije. Finansijama ste vrlo zadovoljni. Ukoliko ste u vezi, sa partnerom nemate najbolju komunikaciju. Povukao se u sebe, što u vama budi sumnju u njegovu iskrenost. Pokušajte da ga navedete na razgovor, proniknite u suštinu problema. Problemi sa mišićima, kostima. U pitanju je potpuna neaktivnost.

Jarac

Spremni ste da se potrudite kako biste finansijski bili zadovoljniji. Međutim, poslodavac vas je u pra navrata razočarao, jer nije ispoštovao deo dogovora, a od vas očekuje dobre rezultate, bez ikakve stimulacije za prespektivne poslovne ideje. Za osobu do koje vam je stalo delujete vrlo misteriozno. Ne odajete svoje emocije lako. Potrudite se da postanete malo otvoreniji, videćete da će i dnos sa partnerom biti bolji. Izbegavajte zadimljene, neprovetrene prostorije. Smanjite broj cigareta, kašalj je sada svakodnevan.

Vodolija

Potpuno ste predani poslu, dajete sve od sebe, a rezultati vam izmiču. Preispitujete se i počinjete da sumnjate u isparavnost svojih odluka. Prosto vam sada zvezde nisu naklonjene, važno je da ne izgubite sigurnost u sebe. U suprotnom se možete povući u sebe, postati destruktivni. Naravno, poslovna situacija negativno utiče na emotivno polje. Partnera ste potpuno zanemarili, opteretili ste se poslovnim neuspesima. Porazgovarajte sa njim, može vam pomoći. Zdravstveno, muči vas glavobolja, koja je učestala. Proverite pritisak, jer problem može poticati od njega.

Ribe

Posao vam ne polazi za rukom, niste zainteresovani da bilo šta menjate, niti da donosite odluke. Gubite koncentraciju, pa je poželjno da ne donosite u ovoj nedelji bitne odluke, koje vas kasnije mogu koštati položaja, statusa, a i finansija, zbog čega nećete nimalo srećni. Emotivno ste nezadovoljni. Svaka sitnica, postupak partnera vam smeta. Zapitajte se da li je to samo prolazna kriza ili je gubitak potpunog interesovanja, morate sami dokučiti. Porazgovarajte sa partnerom. Umorni ste i pospani, nemate dovoljno energije da se pokrenete i nešto promenite, piše Krstarica.

