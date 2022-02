STARIJI BRAČNI PAROVI UPOZORILI MLAĐE: OVE GREŠKE NIKADA NEMOJTE PRAVITI!

Stoga nije na odmet dobiti savjete parova koji su puno duže u braku.

Upravo je to želio korisnik Reddita koji je upitao starije bračne parove “Koje su uobičajene greške koje viđate kod mlađih parova?”. Naravno, odgovori će vas oduševiti i potaknuti na razmišljanje.

Recite što želite

Nemoj aludirati. Nije vrijedno toga. “Wow, ovo cvijeće je lijepo” ga neće potaknuti da vam ga kupi. “Voljela bih kad bi mi kupio cvijeće bez posebno razloga, tako ću se osjećati uistinu voljeno” je puno bolje i jasnije.

Svako treba imati svoj život

Nemojte očekivati da vam partner bude sve. Svatko treba svoje prijatelje, ciljeve i iskustva i ne odričite se toga zbog partnera. Ako to učinite, možete samo s vremenom postati ogorčeni, piše Gloria.hr.

Nekad popustite

Ponekad nije važno biti u pravu. Jednog dana ćete se zauvijek pozdraviti. Kad se to dogodi, žalit ćete zbog svakog trenutka koji ste potrošili na ljutnju zbog sitnica. Ovoga obično niste svjesni dok ste mladi i neuništivi.

Riješite probleme ujutro

Sasvim je u redu da odete spavati posvađani. Ponekad će vam trebati vremena da smirite svoju reakciju i date pravi odgovor. A vrijeme pred spavanje nije vrijeme za burnu raspravu. Uzmite si vremena da obradite emocije i odgovor, ali i dopustite svom partneru isto i odgovorite/raspravite kad ste oboje spremni. Otiđite na spavanje i pokušajte sutra. Neće vam svaki dan biti savršen.

Ne spominjite razvod

Nikad nemojte prijetiti razvodom kako biste postigli nešto. Nemojte ga ni spominjati. To može stvoriti ogromne posljedice jednom kad postane opcija.

Ispričajte se

Kad ste u krivu, ispričajte se i neka vam to bude navika. Čak i ako su prošli sati i dani nakon svađe. U trenucima svađe možemo biti toliko sigurni u ono što govorimo da jasno vidimo tek kasnije. Možete biti u iskušenju reći “Oh štogod, svađa je ionako završila”, ali otkrila sam da je jako korisno reći svom partneru da ste bili u krivu, čak i ako to dođe kasno. Kad vam postane normalno ispričati se, lakše je to učiniti i usred burne rasprave.

Važno je razgovarati o stavovima

Vaše vrijednosti se trebaju poklapati. Sve važne komponente vam se mogu činiti “očitima”, ali trebate razgovarati o svojim stavovima te razumjeti svog partnera u ovim aspektima: novac, seks, prijateljstvo, religioznost/duhovnost, djeca, vrijeme koje provodite odvojeno, zabava i rad.

Vezu nemojte započeti zbog usamljenosti

Nemojte se zaljubiti samo zato što ste usamljeni i najednom imate nekoga. Meni se to dogodilo. Faza “medenog mjeseca” vas može prevariti da ste pronašli “pravu”, a zapravo ste samo pronašli “nekog”.

Razgovarajte o seksu

Seks. Jako je važan u svakoj romantičnoj vezi. Isto tako, najvažnije je zapamtiti da je svaki partner drugačiji. Morate reći partneru što volite i na koji način, inače neće biti uspješno. prneosi “Hayat“.

