Pluća su bila OŠTEĆENA: Djevojka (18) radila četiri godine ono što čine mnogi od nas, pa zamalo UMRLA

Džulijet Roberts (18) iz Tenesija počela je da puši sa samo 14 godina, a četiri godine kasnije bila je hospitalizovana i stavljena na aparate za održavanje života pet dana jer je imala problema sa disanjem zbog teške upale pluća, piše Objektiv.

Džulijet je počela da puši iz znatiželje prije više od četiri i po godine sa 14 godina zajedno sa svojim školskim drugarima.

Kaže da je brzo postala zavisna i da je svake dvije nedjelje konzumirala e-cigaretu za jednokratnu upotrebu.

Nakon svih tih godina redovne upotrebe, pušenje je uzelo ogroman danak plućima tinejdžerke i 7. januara je hospitalizovana jer je teško disala.

Zabrinuti ljekari stavili su je na respirator pet dana i uprkos “čudesnom” oporavku, ostala je na kiseoniku 24 sata dnevno.

Sada se oporavlja kod kuće, a rečeno joj je da uvijek postoji bojazan od srčanog udara zbog naprezanja njenih slabih pluća, što bi u težem slučaju dovelo i do smrti.

– Sjedila sam u svojoj sobi i krenula sam da ustanem kada sam pala nazad jer nisam mogla da dišem, mislila sam da ću se onesvijestiti. Pozvala sam svog dečka i rekla mu da moram da idem u hitnu jer nešto nije u redu. Čim su mi provjerili vitalne funkcije, tri medicinske sestre su uletjele i uspaničile se jer mi je kiseonik bio tako nizak da nisu mogle da vjeruju da hodam – navela je Džulijet, prenosi Dejli star.

Nakon svih obavljenih testova, njeno stanje je počelo rapidno da se pogoršava i poslije toga se ne sjeća mnogo toga.

– Koliko mi je rečeno, stavili su me na respirator, a kada to nije bilo dovoljno, stavili su me na aparat za održavanje života. Ljekari su mi rekli da bih, da nisam stigla tamo te noći, izgubila život. Bilo je veoma zastrašujuće. Rekli su mi da zapravo umirem – dodala je mlada djevojka.

Godine stalnog pušenja oštetile su njena pluća i dovele do teške pneumonije koja joj je otežavala disanje.

Džulijet je u bolnici provela ukupno 12 dana na oporavku, od kojih je pet bila na aparatima za održavanje života.

Ona kaže da ljekari vjeruju da su njena pluća oslabljena pluća zbog dugotrajne upotrebe električnih cigareta, a bila su preplavljena reakcijom na “čudnu hemikaliju” koja je unutra stavljena.

Facebook komentari