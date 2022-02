Napravi ovih 8 stvari ujutro: PRESTANI PREŽIVLJAVATI I POČNI ŽIVJETI!

Gotovo je nemoguće uspješno žonglirati poslom, djecom, vezom, a da vas ne preplavi panika, očaj i tjeskoba. A prije no što se okrenete, život će proći…

No uz nekoliko jednostavnih promjena možete pretati preživljavati i početi živjeti. Stvar, je u biti krajnje jednostavna – 8 stvari koje treb ate napraviti prije 8 ujutro.

1. Spavajte (barem) sedam sati

Spavanje je potrebno taman koliko i zrak i voda. Jača pamćenje, produljuje život, sprečava upalne procese, povećava kreativnost, ubrzava mršavljenje… A čak jamči i bolji se*s. Usprkos tome, čak 70 posto ljudi ima problema sa spavanjem.

2. Vježbajte zahvalnost

Nakon što se probudite nemojte odmah paliti TV, uzimati mobitel… Radije se zamislite i pobrojite sve što “imate” odnos sve na čemu ste zahvalni – zdravlje, prijatelji, partnera, djecu… Usredotočite li se na ono što imate, umjesto da tugujete nad onim što (mislite da) vam nedostaje, privući ćete još više sreće, zdravlja i pozitivnih ljudi u svoj život.

3. (Malo) žestokog vježbanja

Stvorite naviku redovnog vježbanja. Najveće su dobrobiti upravo od onog ranojutarnjeg. Nije važno hoćete li oddžogirati pola sata, obaviti svoju rundu sklekova ili cijepati drva, važno je samo da pokrenete organizam.

4. Pojedite 30 grama bjelančevina

Upravo su proteini nešto što žće vas najbolje zasisiti i dati vam energije za ostatak dana. I nutricionist Donald Layman i glasoviti Tim Ferris savjetuju baš 30 grama proteina za doručak – bilo da on dolazi iz (dva, tri) jaja, ribe ili mesa. Prema obojici, 40 posto doručka bi trebale biti bjelančevine.

5. Hladan tuš

Hladna voda potiče rad organizma, razbuđuje, a kada pređe u naviku jača imunitet, krvotok te temeljito mijenja organizam nabolje. Obzirom na to da ubrzava metabolizam, pomaže i gubitku kilograma. Ako vam je hladan tuš nezamisliv – razmišljajte o njemu kao bazenu. Ne ulazite sporo nego brzo. Ispočetka će vam biti strahovito hladno, srce će vam tući kao ludo, ali za 20 sekundi će vam ibiti sasvim OK: Osim toga, tako ćete vježbati snagu volje.

6. Čitajte/gledajte/slušajte nešto motivišuće

Ne tražite zabavu nego obrazovanje. Ono što je zajednično najuspješnijim ljudima je to što pročitaju barem jednu knjigu sedmično. Iskoristite jutro, kada vam je mozak još svjež za učenje – bilo da čitate knjige, stručni časopis, slušate audio knjigu na putu do posla… Zamislite koliko ćete samo naučiti do kraja ove godine.

7. Inventura ciljeva

Ciljevi, i dugoročni i kratkoročni bi trebali stajati zapisani. Svako jutro odvojite nekoliko minuta kako biste obnovili svoju perspektivu života. Ostvarenje ciljeva je nauka, ne umjetnost – ako svakog dana činite nešto na tom putu, na kraju ćete tamo i stići.

8. Učini pravu stvar

Snaga volje je kao mišić . Ako ju ne vježbate slabi i propada. Istop vrijedi i za kvalitetno odlučivanje. Zato je jutro najbolje vrijeme za “bolne rezove” i razmatranje zaista važnih stvari u životu. Ako nešto što morate napraviti na svom putu do cilja ostavite za navečer, nećete to napraviti – bit ćete umorni iscrpljeni. Samo ćete odmahnuti rukom i reći “sutra ću”.

