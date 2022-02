Kako se ponašaju muški znakovi Zodijaka kad se zaljube “do ušiju”?

Ovan

On će imati obilje planova, ideja i sadržaja za vaše sastanke, kojima će vas zasipati. Želeći da vam se pokaže u svom sjaju čoveka od akcije i organizatora, pozvat će vas na avanturistički vikend već nakon prvog sastanka, pitat će vas da s njim idete na sestrino vjenčanje, izložit će vam planove za ljetovanje i planove za doček Nove godine.

Nemojte se uplašiti od njegovog entuzijazma, ali sačekajte da vidite hoće li ga držati i posle nekoliko sastanaka.

Bik

Ljubomoran je na vašeg bivšeg. U širem smislu, ljubomoran je na vašu prošlost, na sve u čemu ste ikada uživali bez njega, a osobito na muškarca s kojima ste to radili. Bit će malo jezivo kad on pokaže posesivnost i ljubomoru već na samom početku, ali nemojte odmah odustajati.

Kad postane siguran u vašu ljubav, muškarac Bik je jedan od najboljih partnera u horoskopu.

Blizanci

On će se hvalisati do besvjesti, nastojeći vas šarmirati. Srećom, muški Blizanci uglavnom jesu veoma šarmantni pa im je dopušteno da malo smaraju. Ipak, teško ćete pored njega doći do riječi, odnosno, do standardnog razgovora. Ali, zato ćete saznati sve o njemu – o bivšim vezama, o poslu, o njegovim talentima, ukusu i interesima.

Bombardirat će vas informacijama svake vrste i imat ćete potrebu zamoliti ga da nešto sačuva i za kasnije. Ali, na kraju ćete biti šarmirani i zavedeni, baš kao što je on i htio.

Rak

Ako ga ne ohrabrite dovoljno, on će vjerojatno odustati. To mu je najveća mana, osobito kad mu je stalo – tada postaje preosjetljiv i ako vas pozove na spoj, a vi ga odbijete jer ste zauzeti, on će u tome vidjeti vašu hladnoću i nezainteresiranost i uvrijedit će se – neće mu pasti na pamet da ste stvarno zauzeti.

Muškarac Rak onda će patiti, sam, odbačen i neshvaćen, a vi ćete se osjećati kao da niste bili vrijedni njegovog truda.

Lav

Naviknut je da lako dobija ono što hoće, jer on ima puno pravo na sve ono što zaslužuje i što smatra da mu pripada, ali kad se zaljubi, može postati gori od Blizanaca, sve u namjeri da vas fascinira.

Ako je jako nervozan, počet će vam izlagati popis djevojaka s kojima se zabavljao, odnosno njihovih kvaliteta i kvalifikacija, kako bi vam bolje predočio s kakvim frajerom imate posla. Ne, on neće shvatiti koliko je to prostački, muškarac Lav vam se tako preporučuje.

Djevica

Kad mu se stvarno jako sviđate, on će nastojati sakriti to, bit će distanciran i puštat će vas da preuzimate inicijativu. A kad vama to dosadi i počnete se hladiti, on će danonoćno analizirati sve što se do sada odigralo među vama i tada će shvatiti – da je krivica samo njegova.

Zato, kad je muškarac u znaku Djevice nezainteresiran, pretpostavite da je ludo zaljubljen u vas i nastavite ga očaravati.

Vaga

Potpuno je spontan i kreće na spoj s vama lagan kao leptirić jer je siguran da će se stvari odvijati same od sebe, na krilima inspiracije i fluida. To znači da nema nikakav plan i da je sklon da vas po deset puta pita šta biste najradije radili, a ako vi ne uzmete stvari u svoje ruke i predložite neke sadržaje i akcije, provest ćete vrijeme razmatrajući što biste možda mogli raditi…

Njegovo društvo je zanimljivo, ali neodlučnost muškarca Vage i sklonost da se beskrajno prilagođava može biti dosadna.

Škorpion

Imat ćete dojam da imate posla s vrećom za boks, punom testosterona. Muškarac Škorpion mora pokazati koliko je dominantan, koliko je alfa mužjak. I to čini na najgore načine.

Vrijeđa i ponižava druge muškarce, tretira vas kao da ste od porculana i da vas treba držati na polici, a zatim se obrušava na vas sa strašću koja vas plaši.

Strijelac

Kad je Strijelac zaljubljen u vas, to je kao da se vratio u tinejdžersko doba – on rumeni dok razgovara s vama, ne može vas gledati u oči i uopće, sav je preosjetljiv i živčan.

Dok mu ponovo ne postane udobno u vlastitoj koži i dok ne počne vladati sobom, načekat ćete se. Ali, vrijedi dati mu šansu.

Jarac

Ako se muški Jarac zaljubio u vas, imat ćete iskustvo kakvo do sada niste – nikada niste sreli nekoga tko sebe shvaća tako ozbiljno i tko je toliko odlučan da mu plan uspije. On će vas voditi kroz zajedničko vrijeme točno onako kako je zamislio i to u visokom stilu, s džentlmenskim manirama i strogo po bontonu. prenosi “N1“.

Možda ćete uspjeti i uživati u tome.

Vodenjak

Muškarci rođeni u znaku Vodenjaka mogu biti sjajni. Duhoviti, zabavni, šarmantni, spontani i opušteni. Ali, ako mu se jako sviđate, nećete ništa od ovoga primijetiti. Pritajit će se i skupljati svoje dojmove i, iako su poznati po ekscentričnosti i nametanju, bit će nevidljivi.

Ali, kad s vama uspostavi komunikaciju na društvenim mrežama, neće mu biti ravnog. Očarat će vas totalno.

Ribe

On će postati vaš najbolji prijatelj i nećete ni posumnjati da ima neke namjere, odnosno da je zainteresiran za vas u emotivnom smislu. Ne možete mu čitati misli, a on bi baš volio da možete jer jedino to bi mu moglo pomoći.

Zato, ako ste nedavno počeli družiti se s muškarcem rođenim u znaku Riba i smatrate ga super prijateljem, posumnjajte da je zaljubljen u vas i ispitajte ga u tom smislu. Pomislit će da ste mu pročitali misli, prenosi Luftika.

