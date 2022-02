Jeste li niski ili visoki? Evo što to može otkriti o ličnost žene

Postoji nekoliko studija koje pokazuju da visina može predvidjeti osobine koje su povezane s karijerom i osobnim razvojem žene. Ipak, bez obzira što studije pokazuju, vaša visina čini vas jedinstvenim, a svoju osobnost gradite sami kroz život.

1. Visoke žene ciljaju visoko

Istraživanje koje su proveli Sveučilište St. Andrews i Sveučilište Stirling pokazalo je da su više žene obično ambicioznije i vjerojatnije da će se usredotočiti na izgradnju karijere, a ne na osnivanje obitelji.

Nakon proučavanja rezultata upitnika primijenjenog na različite žene iz Australije, Kanade, Velike Britanije i SAD-a, psiholozi su zaključili da su žene s visinom iznad prosjeka orijentirane na karijeru i dominantnije.

2. Niske žene su više majčinski tip

Britanski psiholozi su otkrili da niže žene preferiraju dugotrajne veze s muškarcima i češće imaju i žele djecu. Britanke visoke između 151 i 158 cm imaju veću vjerojatnost da će osnovati obitelj i biti u stabilnom braku s 42 godine.

3. Visoke žene imaju dulje trudnoće

To što studije tvrde da niže žene imaju tendenciju da razviju više majčinskih osobina ne znači da više žene ne mogu. Vjeruje se da više žene imaju dulje trudnoće.

Istraživači su 2015. zaključili da visina majke ima izravan utjecaj na duljinu njezine trudnoće. Tome se može pripisati nekoliko uzroka, uključujući gene i prehranu tijekom života žena.

4. Niske žene češće imaju više djece

Iako visoke žene mogu imati dulje trudnoće, zanimljivo i vjerojatno zbog njihove majčinske osobnosti, niže žene, osobito u modernim zapadnim društvima, obično imaju više djece.

5. Visoke žene više se bore pronaći partnera

Kada je riječ o pronalaženju srodne duše, studije pokazuju da je visokim ženama teže pronaći pravog partnera. Nije iznenađenje da su visoke slavne osobe poput Taylor Swift morale napisati nekoliko albuma o propalim ljubavima prije nego što su pronašle pravog.

Studija sa Sveučilišta St. Andrews i Sveučilišta Stirling kaže da više žene mogu imati nešto višu razinu testosterona ili niže razine estrogena, zbog čega mogu imati više muževne osobnosti.

Muškarci nesvjesno traže osobine plodnosti kod žena, dajući onima s više majčinskih osobina dodatne bodove, dok bi one više žene mogle patiti. No to naravno ne mora značiti. prneosi 24sata

6. Niske žene ne vjeruju drugima baš lako

Kada je riječ o izgradnji povjerenja i interakciji u društvu, niske žene je teže uvjeriti i imaju veće probleme s povjerenjem u usporedbi s visokim ženama.

2014. godine provedeno je istraživanje u kojem su sudionici eksperimentom virtualne stvarnosti u vožnji podzemnim vlakom eksperimentirali s avatarima različite visine. Rezultati su pokazali da su oni s likovima nižeg rasta skloniji nepovjerenju prema drugim ljudima oko sebe.

Bilo da ste niski ili visoki, ove studije ne moraju nužno značiti da su istinite, jer ipak smo mi ti koji gradimo svoju osobnost i to nas čini jedinstvenima, piše Brightside.

