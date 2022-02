NAJTAČNIJA ASTRO PROGNOZA ZA MART: Ako ste rođeni u OVOM znaku, loše vam se piše!

OVAN

Ovog mjeseca morate da poradite na ličnim odnosima sa ljudima koji su vam bliski ili koji su vam bili bliski ali ste se u međuvremenu udaljili. Ako vam sve izgleda kao da ide po loju, u drugoj nedelji mjeseca ćete se uveriti da i to nije baš tako kao što mislite. Taman kada se smirite i kada pomislite da vam sve ide kako treba, neki događaji će se desiti i usporiti vas i pokolobati vas oko svega.

Neki ljudi od kojih ste očekivali podršku sa vas napustili kada je to najpotrebnije i sada morate sami da idete kroz brojne probleme. Ali, možete naći nove saradnike kako bi vam bilo lakše i kako ne bi morali sve obaveze na sebe da preuzmetem

Kada je riječ o ljubavi i promjenama na ljubavnom planu, druga polovina mjeseca će vam doneti tu dugo očekivanu promjenu. Izlazili ste iz veze i vezu u potrazi za pravom osobom ali vas je svaka nova ljubavna avantura razočarala, i taman kada ste bili blizu odluke da ostanete sami, jedna osoba koju ste skoro upoznali će vas toliko impresionirati da nećete znati šta vas je snašlo. Na početku ćete se praviti da vaše emocije nisu toliko jake, ali koliko vrijeme bude prolazilo, nećete moći da sakrijete toliki nalet emocija.

BIK

Početak mjeseca bi trebalo da počne jednostavno i polagano, ali vi jednostavno morate da zakomplikujete stvari, zar ne? Samo par pogrešnih odluka će vas odvesti na totalno pogrešan put i umesto da budete bliže cilju vi ćete se udaljiti još više i tako ćete sebe uvesti u još veći broj obaveza.

Stvari na poslu nisu najsjajnije, a kako bi i bile kada svaki razgovor sa kolegama pretvarate u svađu i mislite da vi sve znate najbolje. Ali, potrebno je da progutate svoj ponos i da ponekad shvatite da niste vi svemogući, i da treba da prihvatite i savjete od kolega koji rade duže od vas i koji su tu da vam pomognu koliko je to moguće, ali ne može vam niko pomoći ako vi to ne prihvatate.

Ali nije sve tako crno, u trećoj sedmici mjeseca vas čeka lepo druženje sa prijateljima i tada ćete moći da zaboravite na brojne probleme na poslovnom planu i moćićete da se opustite. Prilikom tog druženja moguća su i neka nova poznanstva a vi ćete odisati pozitivnom energijom i harizmom kojoj mnogi neće moći da odole.

BLIZANCI

Nećete dugo moći da budete mirni i spokojni ovog mjeseca, samo prvih par dana je rezervisano za to a poslije tog perioda vas čekaju burni i naporni razgovori i pregovori bez obzira o kom aspektu vašeg života se radi. Sa voljenom osobom morate iskreno da porazgovarate o tome u kom pravcu se kreće vaša veza pošto vidite da ovako više ne ide. Morate da uložite svoj trud i svoje vreme ako ne želite da vam i ova veza propadne.

Sa druge strane, ni finansijski vam nikako ne ide i uvijek vam manjka novca, koliko god se vi trudili da budete štedljivi i da kupujete samo ono što vam je potrebno, i pored svega toga nemate dovoljno novca, i tako će vam biti u narednom periodu. Pokušavate da nađete dodatni posao ali trenutno niste spremni za još dodatnih obaveza, ukoliko nađete novi posao sagorjećete i izgubićete svu energiju koja vam je i ovako na izmaku.

Zdravstvena situacija je stabilna, ali nemojte to uzimati zdravo za gotovo. Morate ponovo da izbacite neke loše navike koje su opet postale sastavni dio vašeg života. Jedno vrijeme ste bili na pravom putu i eliminisali ste neke navike od kojih ste se osjećali loše, ali čim se iznervirate vi opet posegnete za njima.

RAK

Kada ste na poslu, želite da budete kod kuće. Kada ste kod kuće, nemate mira od previše obaveza i kućnih poslova čiji ste vi glavni organizator. Nemate dovoljno pomoći od bliskih ljudi ali i vi ste delimično krivi za to, zato što ste željeli da preuzmete obaveze na sebe. Sada vidite koliko je to naporno i koliko bi vam dobro došlo da se odmorite, ali kasno je, drugi misle da ste vi zaduženi za to i trenutno ne razmišljaju o tome da vam pruže podršku i pomoć barem oko nekih stvari.

Mogući su bolovi u leđima ali i infekcija oka. Niste sigurni zbog čega, ali imate problema sa očima već izvesno vrijeme. Prvo ste pretpostavili da je riječ o alergiji, ali simptomi vam još uvijek ne prolaze i potrebno je da potražite savjet ljekara. Previše sjedite na poslu i nedostatak aktivnosti vam stvara bolove u lumbalnom dijelu, ali jednostavno nemate vremena da se bavite sportskim ili rekreativnim aktivnostima.

LAV

Prva nedelja ovog mjeseca vam otvara vrata za brojne poslovne šanse i ukoliko im se dovoljno posvetite i angažujete se oko njih, te šanse će biti iskorišćene na pravi način. Mlađi saradnici koji su tek primljeni na posao su željni dokazivanja tako da ćete imati konkurenciju, ali pokazaćete im da ni vi niste za bacanje, mada im morate priznati da imaju više energije od vas, što je i razumljivo, imaju više motivacije i želje za uspjehom. Negdje sredinom mjeseca je moguće privatno putovanje, od svega nekoliko dana, i to sasvim neplanirano, ali će vam dobro doći da odete malo i odmorite se od svakodnevnih obaveza.

Na putovanje će ići mala grupa ljudi, ali odabrana, i svi oni će vam izuzetno prijati, vaša energija će se poklopiti sa njihovom i sve će to dovesti do jednog lijepog i opuštenog provoda. Kada se vratite, bićete puni pozitivne energije i imaćete više snage da se posvetite novim poslovnim obavezama i radnim zadacima.

Zdravstvena situacija nije na najboljem nivou, ali ste vi zadovoljni. Ne osećate bolove i imate energiju, a to vam je trenutno najbitnije. Krajem mjeseca je moguće da se pojave neki znaci umora i neki novi simptomi premora, ako to potraje najbolje je da se konsultujete sa lekarom oko toga šta treba da promijenite u svojim svakodnevnim aktivnostima kako bi to eliminisali. Unosite dovoljno soli i tečnosti kako bi izbegli dehidrataciju.

DJEVICA

Spremite se za brojna slavlja i nekoliko rođendana ovog mjeseca, što će dodatno opteretiti vaš budžet, ali ćete imati priliku da vidite neke drage ljude koje niste videli mesecima. Nažalost, vrijeme je takvo da većina ljudi svakodnevno previše radi i nemaju više vremena za druženja kao ranije. Ipak, mnogi to ne prihvataju i organizuju slavlja i rođendanske proslave, a to je prava prilika da se vidite sa prijateljima i bližom i daljom rodbinom.

Poslije druge nedelje mjeseca će se desiti nešto neočekivano na poslu i imaćete priliku da konačno pokažete koliko vredite i koliko znate. Nadređeni će tražiti procenu vaše radne sposobnosti tako da budite spremni na detaljna ispitivanja, ali budite bez brige, pošto sve to već držite u malom prstu i neće biti problema kada je reč o vašem radnom mjestu. Mada, neke vaše kolege koje su se previše oslanjale na vas i vama prepuštale i njihove radne zadatke neće dobro proći, moguće su neke kazne pa čak i suspenzije, a otkaz takođe neće biti stran za neke koji se već dugo vremena provlače a ne rade ni najmanje. Moraćete da posetite stomatologa iako sami znate da je odlazak kod stomatologa jedan od vaših najvećih strahova.

VAGA

Naporan je početak mjeseca kao i svaki drugi, ali je dobro to što vas čeka odmor u drugoj trećini mjeseca. To tada ćete brojati dane i čekati da odmor dođe što pre, a kada dođe osjećaćete se bolje nego ikada ranije. Prosto nećete moći da se sjetite kada ste se osjećali tako dobro, i uživaćete u odmoru kao nikada do sada. Još uvijek ne znate koliko će odmor trajati, ali ćete se potruditi da ga iskoristite maksimalno i na pravi način.

Iako mnogi prijatelji koji su vam prijatelji samo radi reda žele da vas vide i da provedu vrijeme sa vama u ispijanju kafe i ogovaranju osoba koje vam nisu drage, vama jednostavno nije do toga.

Svaki slobodan trenutak želite da provedete ili sa voljenom osobom, ili sami uz neku dobru knjigu ili film, i svaki poziv telefona vas štrecne i dekoncentriše pošto se nadate da nije još jedan od tih nevažnih poziva na kafu, ali ipak morate imati par prijatelja sa kojima ćete moći da izađete na sat ili dva, u suprotnom ćete ostati sami. To će vam prijati možda u početku, ali nakon vremena će vam biti dosadno bez igdje ikoga.

Ne uzimate svoju terapiju na vrijeme i to će uzeti maha. Ako se trenutno osećate bolje to ne znači da treba potpuno da izbacite lijekove koje ste pili, bez obzira da li se radi o alergiji ili nekom drugom zdravstvenom problemu. Lijekove uzimajte dokle god vam je ljekar to odredio, u suprotnom će vam se simptomi vratiti i to u još jačem obliku nego ranije. Ne igrajte se svojim zdravljem ako ne želite da završite na dodatnim ispitivanjima koje će vas uznemiriti i oduzeti dodatno vrijeme.

ŠKORPIJA

Prvih par dana ovog mjeseca ćete poželjeti da pobjegnete na pusto ostrvo. Telefon će vam bez prestanka zvoniti, svi će vas tražiti i tražiće nešto od vas. Iako vam je mnogo ljudi pomoglo u prethodnom periodu, niste očekivali da svi traže kontra uslugu u tako kratkom roku, a ovog mjeseca je svima nešto hitno i misle da su oni najbitniji. Ipak, moraćete neke od njih da izbjegnete, a neke da odbijete, iako će se neki od vaših prijatelja naljutiti zbog toga.

Vaši najbliži previše očekuju od vas a vi ne možete da im kažete istinu, a to je da vam je previše naporno da vodite računa i o njihovim i o svojim obavezama. Ipak, ne želite da ih uvrijedite ili naljutite, i zato ćutite, a svu svoju nervozu usmjeravate na voljenu osobu. To vam nije dobro rješenje, ali drugačije ne možete da postupite u ovom trenutku. Možda ćete uskoro imati više hrabrosti da se borite za sebe i za svoju ljubavnu vezu, umjesto da izigravate potrčka za druge koji su navikli da vi završavate sve umesto njih.

Osjećate se umorno i isrpljeno, a znate da je za to zaslužan samo stres i ništa drugo. Jedete dobro, hranite se zdravo, ali se ne možete osloboditi stresa, uvek nešto brinete i uvek oko nečega strahujete, a to vam nije dobro. Ipak, ne možete protiv sebe i protiv svog karaktera, tako vam je godinama i jednostavno ne morate to da promenite kod sebe. Jedno vrijeme je bilo malo drugačije, kao da ste bili pozitivniji i optimističniji kada je riječ o budućnosti, ali to traje kratko i opet se vraćate u stanje nervoze i napetosti, i svakoga dana očekujete da se nešto loše desi.

STRIJELAC

Ako ste u vezi, bilo bračnoj ili dugogodišnjoj, ovo je pravi period za vas, uživaćete u ljubavi isto kao da ste na početku veze. Iako ste u dugoj vezi, emocije su i dalje jake, i privlačnost je takođe na visokom nivou. Sa partnerom se slažete bolje nego ikada, i vrijeme je da se počastite nekim romantičnim putovanjem na kome ćete biti sami i gdje vas niko ne može uznemiravati.

Čeka vas neka velika promena na poslovnom planu i to krajem ovog meseca. To se voljenoj osobi neće baš svideti zato što ćete više vremena provoditi na poslu, ali morate nešto da žrtvujete da bi napredovali, ne možete sedeti kod kuće a da napredujete na poslu, to bi svako želeo ali je praktično neostvarivo.

I pored svih tegoba koje osjećate, još uvijek se niste opametili i otišli da potražite savjet od vašeg ljekara. Nađite odgovore na pitanja zašto osjećate izvjesne tegobe prije nego što se stvari zakomplikuju. Vi mislite da je to od stresa, ali je bolje da vam to potvrdi stručno lice, ne odlažite više odlazak kod ljekara već skupite hrabrost i riješiti to jednom za svagda.

JARAC

Ako ovog mjeseca ne regulišete brojne nesuglasice sa voljenom osobom, vašoj ljubavnoj vezi će doći kraj. Iz nedelje u nedelju i iz mjeseca u mjesec samo gurate probleme ispod tepiha nadajući se da će proći samo od sebe, a u stvari činite sebi medveđu uslugu i samo odlažete neodložno. Kada se problemi nagomilavaju, nikako ne smijete da se pravite da ih nema, već ih rješavajte dok ih je malo, u suprotnom ćete samo sebe da izmorite i iscrpite brojnim svađama i raspravama, a to svakako ne želite.

Radili ste na sebi i vidi se da ste dosta opušteniji i samopouzdaniji na poslu. Samopouzdanje je dobra osobina za svakog poslovnog čovjeka ili ženu i to poslovni partneri vole da vide. Ipak, u drugoj nedelji su mogući manji nesporazumi da će dođi do par konflikata na radnom mjestu, ali to nije ništa što ne možete da riješite u kratkom roku. Ako pokažete saradnicima da se nervirate, to je znak slabosti, tako da izbjegavajte nalete i izlive emocija, naročito u poslovnom okruženju, samo budite smireni i staloženi, to će vaše protivnike da zbuni i izaćićete kao pobednik.

VODOLIJA

Novac vam je trenutno najbitniji ali u dubini duše znate da je to pogrešno razmišljanje. Ipak, ne možete da odolite, volite novac i želite da ga imate još više, a da bi ga dobili još više morate dodatno da radite i tako ulazite u začarani krug. Ipak, uskoro će vam biti dosta svega, ali dok se to ne desi, zaradite novca koliko želite, to vam neće nadomestiti neke druge nedostatke, a najviše vam nedostaje emocija i nježnosti.

Ulazak u novi ciklus i drugu nedelju ovog mjeseca će dovesti do stabilnosti na poslovnom polju, ali dosta burnih dešavanja na ljubavnom polju. U ljubavi nikada nećete naći mir ako nastavite sa ovakvim ponašanjem. Bez obzira kako izgledate, vaša gordost odbija suprotni pol i ako to želite da promijenite, morate da promijenite pristup.

Druga dekada mjeseca vam donosi boljitak na zdravstvenom planu i konačno se osjećate odmorno, a niste se tako osjećali možda nekoliko nedelja. Iskoristite ovaj period da se dobro naspavate i odmorite za neka buduća dešavanja i buduće obaveze. Jedan detaljan sistematski pregled vam ne bi škodio, odavno ga već odlažete a pošto u drugoj polovini mjeseca nemate toliko obaveza, posvetite se malo svom zdravlju.

RIBE

Cijeli mjesec je izuzetno povoljan za nove poslovne prilike i samo od vas zavisi da li ćete nove šanse iskoristiti za neka nova poznanstva ili ne. Posjetićete nekoliko manifestacija gdje će biti i velika imena vašeg poslovnog sveta i morate da pristupite upoznavanju sa njima na jedan elegantan i hladnokrvan način ako želite da ostavite dobar utisak.

Ako ste spremni za ljubavnu avanturu, onda ćete je i dobiti. Bez obzira da li će ta avantura postati nešto ozbiljnije ili će ostati na nivou strasti i flerta, druga polovina mjeseca je otvorena za nova emotivna poznanstva, i moćićete da birate sa kim to želite da probate neke nove stvari, i ko zna, možda vas čeka i neko romantično putovanje.

Vaše zdravlje je idealno, vi prosto nemate vremena da budete bolesni i bez energije, vaš posao i vaš ljubavni život vam daju elana i motivacije da se iz dana u dan borite sa svim mogućim prehladama i bolestima koje ljudi oko vas imaju, ali vas neće uspeti da zaraze. Ipak, nastavite sa zdravom ishranom i konzumacijom vitamina i minerala, umjereno konzumirajte štetnije napitke i pazite se promaje i gaziranih pića, na njih ste osjetljivi, prenosi Novi

