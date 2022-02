“Viktorija 25 GODINA JEDE istu hranu!” Dejvid Bekam OTKRIO kako se HRANI njegova SUPRUGA, tajna VITKE linije

Iako svakodnevno slušamo savete da ishrana treba da bude raznovrsna Viktorija Bekam (47) ih očigledno ne usvaja. Modna dizajnerka i supruga Dejvida Bekama jede istu hranu punih 25 godina.

To je otkrio upravo proslavljeni fudbaler koji se tako našalio na račun svoje supruge.

– Nažalost, u braku sam s nekim ko jede istu hranu svaki dan. To traje već 25 godina. Otkako sam je upoznao jede samo ribu na žaru i povrće kuvano na pari. Retko kad odstupa od toga, rekao je Bekam za “River Cafe Table 4 podcast”.Viktorija je svoj jelovnik prema rečima njenog supruga jedino promenila kada je bila trudna s četvrtim detetom, ćerkicom Harper (10).

Bivša članica grupe Spajs Grls nedavno je otkrila kako ne jede hranu kuvanu u ulju, maslacu, umacima… Ne jede crveno meso, a ni mlečne proizvode. Za većinu restorana sam najgora noćna mora. Obožavam malo povrća kuvanog na pari, malo balzamikovog sirćeta i mrvicu začina. Volim da se hrana priprema na jednostavan način – rekla je.Victorija je takođe otkrila i zgrozila obožavatelje otkrivši da voli tost od celovitih žitarica sa soli,piše Srbijadanas

Dobra navika?

Istraživanja i nutricionisti kažu da svakodnevno jedenje istih jela može pomoći u mršavljenju. Naime, kad svaki dan jedete isto jelo, imate bolju kontrolu nad onim što unosite u organizam i tako možete izbeći nagle skokove šećera i masnoća u krvi. A to onda može dovesti do smanjenja unosa kalorija, te do mršavljenja.

Facebook komentari