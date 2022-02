PSIHOLOG OTKRIO KAKO DA SE NE RAZOČARATE U LJUBAV: PARTNERA MORATE PITATI SAMO JEDNO

Mladi psiholog Daniel Acon otkrio je kako možete spriječiti da se razočarate u ljubav.

Savjetovao je da odmah na početku veze, partneru trebate postaviti jedno neugodno pitanje, koje se tiče njegovih bivših ljubavi.

Morate ga pitati kako su njegove prethodne veze završile i gdje je krenulo po zlu – tvrdi on.

Objašnjava kako ćete na taj način najbolje upoznati karakter svog partnera i znati šta možete očekivati u budućnosti.

Ljudi na početku veze pokušavaju pokazati svoju najbolju stranu – podsjeća on i dodaje kako ovo pitanje većina ljudi najčešće zaobilazi.

Ipak, tvrdi, da je ono od velike važnosti.

Dobio je i brojne rekacije po kojim se moglo zaključiti da se korisnici slažu s njim. Neki su čak podijelili i vlastite primjere.

Već sam to uradila, rekao mi je da su devojke raskinule jer im nije davao dovoljno vremena. To je također razlog zašto smo raskinuli jučer – jedan je od komentara.

Volio bih da sam to prije znao. Obje bivše djevojke bile su opsjednute sobom. Ono što su radile meni, radile su svakom momku – istakao je neko. prenosi hayat

