Planinar u Americi htio snimiti fotografiju, okliznuo se i pao, pronađen mrtav

Ričard Džejkobson (Richard Jacobson, 21) planinario je u parku Lost Dutchman te je izgubio život nakon što je pokušao snimiti fotografiju. Njegovo je tijelo pronađeno 200 metara ispod staze Flat Iron Trail, piše CNN.

Prijatelj s kojim je kampirao nazvao je hitnu službu i kazao da je Džejkobson otišao do ruba staze “kako bi snimio fotografiju” i da se pritom okliznuo.

Prema istraživanju iz 2018. godine objavljenom u časopisu Journal of Family Medicine and Primary Care, od 2011. do 2017. godine širom svijeta je poginulo više od 250 ljudi pokušavajući snimiti selfi. prneosi “Avaz“.

Paul Blanko (Blanco), jedan od Džejkobsonovih prijatelja iz djetinjstva, rekao je kako je bio u šoku kada je čuo šta se dogodilo.

-Samo mi je u jednom trenutku počelo zvoniti u ušima. Nisam mogao prihvatiti da se to dogodilo, rekao je Blanko i.

