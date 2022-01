KINESKI NOVČANI HOROSKOP ZA FEBRUAR: 3 znaka će doživjeti blagostanje, PARE STIŽU NEOČEKIVANO

Februar kuca na vrata, a šta će ovaj drugi mjesec nove godine doneti znakovima Zodijaka? Po kineskom horoskopu, tri će profitirati, očekuje ih značajan priliv novca koji će im pomoći da riješe brojne probleme. Saznajte da li ste među njima!

Zec

U februaru, Zečevi počinju da ubiraju plodove svog rada. Šta to znači? Novac stiže i to u popriličnim količinama! Astrolozi kažu da Zečevi u februaru započinju novu životnu fazu, a koja će im donijeti prosperitet i, naravno, stabilne finansije. Tako će biti do kraja godine. Mogući su novi izvori prihoda i neočekivana zarada. Ovaj horoskopski znak će zadovoljno trljati ruke, njegovo bogatstvo se uvećava počev od narednog mjeseca.

Koza

Osobe rođene u ovom horoskopskom znaku će imati sreće u svakom poduhvatu. Projekti koje su dugo odlagali sada dobijaju zeleno svjetlo i počeće sa realizacojom. A to znači da stići i pare. Moguć je neočekivan dobitak preko nasljedstva, riječ je o nekim daljim rođacima. Neće to biti neko veliko bogatstvo, ali biće dovoljno da neki predstavnici ovog znaka započnu sopstveni biznis. Neke očekuje i unapređenje na poslu, a sve će biti ispraćeno dodatnim prilivom novca.

Svinja

“Intelektualne” Svinje će konačno moći da prestanu da brinu o budućnosti. U februaru ih očekuje pregršt sitnih, ali veoma značajnih promjena koje će im umnogome pomoći ne samo da prebrode finansijske probleme, već i da konačno stanu na svoje noge i stvore kapital vrijedan pomena. Očekuju ih nove, bolje pozicije, sklapanje uspješnih ugovora, a neke i dobitak na igrama na sreću. Međutim, ako ne misle da se vrate tri koraka unazad, ključno je da ne troškare novac bez plana, već da ga sačuvaju neko vrijeme. Pojaviće se dobra prilika za čije ostvarenje će im novac biti potrean. prneosi “Novi“.

