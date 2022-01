20-godišnjak zarađuje 3.000 KM mjesečno testirajući vjernost djevojaka: Evo kako ih testira

Xavier Long, 20-godišnjak iz američke Alabame, tvrdi da mu muškarci plaćaju više tisuća dolara tjedno da testira odanost njihovih djevojaka.

Long provodi “testove lojalnosti” u ime muškaraca koji mu se jave i traže da flerta s njihovim partnericama kako bi provjerio hoće li pokleknuti. Čini se da postoji mnogo nesigurnih momaka jer Xavier kaže da je potražnja za njegovom neobičnom uslugom naglo porasla i sada zarađuje do 2000 dolara tjedno.

“Zaradio sam prilično dobru svotu. Nemam točan broj, ali provođenje ovih testova omogućilo mi je da prestanem raditi od devet do pet”, rekao je Xavier. “To je bio najbrži i najlakši način na koji sam ikada zaradio novac.”

Sve je počelo kad mu se javio jedan od TikTok fanova, pitajući ga može li testirati vjernost svoje djevojke, a kada je njegov prvi test odanosti postao viralan, znao je da je na dobrom tragu. Isprva je testove radio besplatno, no onda su mu ljudi za to počeli nuditi novac, a njegova se usluga pretvorila u unosan posao.

“Ako ljudi pitaju, ja kažem da naplaćujem 10 dolara, ali većinom ljudi kažu: Imam xy novca, ali ako ona padne, poslat ću vam ovoliko novca’, rekao je poduzetnik iz Alabame. “Ponekad radim test besplatno, ali s obzirom na broj DM-ova koje dobijem, zašto bih radio besplatno kada ljudi plaćaju?”

Redovnog dana Xavier dobije oko 100 zahtjeva od muškaraca i zaradi više od 200 dolara. Nema vremena prihvatiti svaki zahtjev, pa najčešće bira one s “najzanimljivijim pričama”. A neki od tih zahtjeva su prilično ludi, prenosi net.hr.

“Ponekad će netko poslati poruku i reći: ‘Izlazimo dvije godine, želim vidjeti je li me prevarila’ ili: ‘Varala me prije”, prenosi Oddity. “Jedan tip me zaskočio s: ‘Ajd testiraj moju mamu.’ Neki tip je htio da testiram njegovu sestru jer je bio prijatelj s njezinim dečkom. To je tvoja krv i želiš je testirati?”, prepričava.

‘Neki samo traže izgovor za prekid’

Long je rekao da većina muškaraca samo želi provjeriti jesu li s pravom djevojkom i uvjeren je da neki samo traže dovoljno dobar izgovor da izađu iz veze, a njegov test lojalnosti je prava stvar.

“Neki tipovi razmišljaju o tome da je zamole da se uda za njega. Drugi razmišljaju o tome da je zamole da se useli ili da je upoznaju sa svojom mamom – takve stvari”, rekao je Long. “Osjećam kao da neki ljudi to rade jer žele da njihova djevojka vara. Žele lak izlaz.”

Dakle, kako točno funkcioniraju testovi lojalnosti Xaviera Longa? Pa, prilično su izravni. On samo upadne u DM-ove svojih meta, a zatim pokrene razgovor s ciljem da dobije njihove osobne podatke za kontakt. Ako mu daju svoj broj ili Snapchat, a da njihovi dečki za to ne znaju, padaju na testu.

Smatra da pomaže ljudima

Neke djevojke nikada ne pokleknu pred njegovim napretkom, neke mu daju svoj telefonski broj gotovo istog trenutka, a oko nekih se mora potruditi. Kada završi, Xavier izvještava svoje klijente o rezultatima. Osim financijskih pogodnosti, 20-godišnjak osjeća da pomaže ljudima, iako se mnogi ne bi složili.

“Pomažem ljudima, pa se osjećam kao da je to na neki način dobra stvar. Prije novca, to je razlog zašto sam ovo počeo raditi”, rekao je Xavier Long.

Facebook komentari