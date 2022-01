Mnogi traže bolju, a nađu goru – Kad se razvede muškarac gubi ženu, ali gubi i mnogo bitniju stvar

Uvjereni su da su tada u najboljim godinama i da su još uvijek sposobni za mnoge stvari. Mnogim muškarcima u zrelim godinama počinju smetati neke stvari kod njihovih supruga. Smeta im to što se njen fizički izgled promijenio, što njen karakter se promijenio.

Počela je zanovijetati te smatraju da to više nije ona žena koju su nekada voljeli i sa kojom su se vjenčali. Većina tih muškaraca u svojim ženama traže stvari koje ni oni sami ne posjeduju. Ako je muškarac imućan i bogat tada sebi može priuštiti da troši novac na mlađu ženu.

Međutim, ako nije, ubrzo se razočara jer shvati da mlađim ljepoticama nije potreban star muškarac. Tako se dešava da muškarci koji su ubjeđeni da im njihove žene koje su počele da se mijenjaju i stare više nisu potrebne, završe razočarani i rijetko žive bolji život nego prije.

Rijetkost je da muškarac poslije razvoda nađe ženu koja će voditi računa o njemu onako kako je to činila njegova bivša žena. Muškarci često uopšte ne razmišljaju da neće postati mlađi ako nađu mlađu ženu. Često se sa godinama mijenjaju, ali ne na bolje već na gore.

Stiču neke loše navike, a i njihov karakter postaje sve teži. Kada ostavi ženu koja je pored njega provela godine i koja ga najbolje poznaje, koja je navikla na sve njegove mane i prihvatila ga takvog kakav jeste muškarac gubi mnogo.

Nova mlađa žena neće ćutati i tolerisati ako joj se nešto ne sviđa. Neće brinuti o njemu onako kako je to činila njegova bivša supruga već će ga jednostavno ostaviti kada više ne bude mogla tolerisati njega i njegovo ponašanje. Nije lako izdržati težak karakter partnera, brinuti se o njemu i podržavati ga.

To je nešto što ne nastaje odmah već su potrebne godine da se to razvije. Sa godinama supružnici postaju mnogo više od zaljubljenog para, oni postaju jedno drugom podrška i najbolji prijatelj. To je ono što je jako važno, a što muškarac izgubi kada se razvede u zreloj dobi.

Mladost i lijep izgled mogu biti važni kada vam je 20 ili 30 godina, ali sa godinama je mnogo važnije razumijevanje, podrška briga i prijateljstvo. Žene brinu o svojim muškarcima cijeli život do zadnjeg dana, a to je nešto što muškarac ne može očekivati od mlađe žene sa kojom se tek upustio u vezu,piše Infpult

Veoma često kada se muškarac razvede u zreloj dobi on ostaje sam i njegov život postaje sve samo ne lak i bezbrižan. Kada tražite mladost, ljepotu i strast, prvo morate razmisliti da li vam to zaista treba i koliko bi to moglo trajati. Zar nije bolje imati toplinu i udobnost, brigu i društvo žene koja vas voli umjesto da se svega toga odreknete?

Facebook komentari