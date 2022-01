KAKO NOSITI PARFEM: 5 PRAVILA KOJA FRANCUSKINJE NIKAD NE KRŠE

Za cijenjeni magazin Vogue otkrila je kako parfem stavlja svaki dan. Čak i kada sam sama kod kuće, priznala je. U nastavku pročitajte njezinih pet pravila za nošenje parfema kojih se Francuskinje uvijek pridržavaju.

Pronađite jedan parfem i budite mu vjerni

Francuskinje su vjerne svojim parfemima. Godinama nose jedan te isti miris i ne mijenjaju ga, bez obzira na to je li jutro ili večer, zima ili ljeto. Mislim da Amerikanke vole imati više parfema. Cijene nove parfeme i kupuju stvari koje otkriju u magazinima ili robnim kućama gdje ih zaskoče uvjerljivi prodavači. Takvo nešto ne postoji u Francuskoj u toj mjeri. Ne pitajte me o novim parfemima. Uglavnom ih mrzim. Mislim da su previše agresivni, s previše irisa, grejpa i što ja znam čega sve ne!

Dopustite parfemu da evoluira s vama

Kad sam bila mlada djevojka, počela sam nositi jedan miris na bazi pačulija, u stilu sedamdesetih, sve dok mi moj uzrujani djed nije rekao da mlada djevojka ne bi trebala nositi tako težak parfem. Kasnije je jedna prijateljica iz škole nosila Chanel No. 19, a ja sam se toliko divila njezinu zrelom stilu da sam je kopirala. Zatim sam nosila Chanel Cuir de Russie dok ga suprug nije ukrao od mene! Sada već dugo vremena nosim Mitsouko od Guerlaina. Često od taksista dobijem kompliment na račun parfema, a moja djeca bi me mrzila kada bih samo pomislila na to da ga zamijenim drugim!

Ne stavljajte previše parfema

Parfem mora biti diskretan, poput male tajne. Ja stavljam malo parfema na vrat, na zapešća i na šal. To sam naučila od svoje bake. Toliko je voljela parfeme da je jednom prilikom kad sam je posjetila u bolnici na svom stolu imala samo bočice parfema i niti jedan jedini lijek. Bio je to sladak način primanja posjetitelja. Osobno volim mošusne parfeme i mrzim one koji mirišu na hranu, s notama vanilije i čokolade, ili pak one koji podsjećaju na nešto specifično. Francuzi cijene brendove koji nisu toliko poznati i kvalitetu.

Nikada ne miješajte parfeme

Kada malo bolje upoznaš parfeme, naučiš koliko je teško napraviti ih i koliko je u tom procesu važan rad ‘nosa’ tj. osobe koja osmisli parfem. Na primjer, potrebne su im baze koje ne mirišu dobro i koje se miješaju s drugim sastojcima kako bi se postigla izvrsnost. Zato nikada nemojte pomisliti da možete sami miješati parfeme. To jednostavno neće funkcionirati! Francuskinje nisu savršene, ali francuski brendovi jesu. Vjerujte im.

Neka zamiriše vaš cijeli život

U ladice stavljam Santa Maria Novella potpourri, u auto parfem za kuću Cypres brenda Diptyque. Na ulazu u dom držim parfimirane štapiće Rigaud. Imam i jedan miris u uredu, a također sam ovisna o mirisnim svijećama bez kojih nikamo ne putujem. Kada je u pitanju parfem, nikada ne izlazim bez njega, piše Zadovoljna.hr.

