A razbudiće vas! – Zdrava praksa umjesto jutarnje kafe

Nutricionisti preporučuju da ujutro na prazan želudac popijete čašu vruće vode sa limunom. Ova navika je dobra za topljenje kilograma, hidrataciju i bolju probavu. Možete ovu tečnost konzumirati na više načina.

Osnovno je da pomiješate sok od pola limuna i jednu šolju vruće vode. Napitak poboljšajte, po volji, sa malo cimeta ili đumbira u prahu. Limunovi mogu zadržati svježinu i do 10 dana na sobnoj temperaturi, a možete ih držati i u frižideru.

Sa ovim napitkom, umjesto kafe, ujutro stimulišete probavni trakt i pomažete tijelu da lakše apsorbuje hranu. Ukoliko je organizam teže „prima“ nutrijente osjećaćete glad, čak i ako niste gladni. Limun vam, uz to, pomaže da se oslobodite toksina, ali je odličan i za jetru i bubrege. (Ovdje pročitajte više o limunskoj terapiji za bubrege). Ne moramo ni govoriti koliko je on važan izvor vitamina C. Samo jedan limun vam daje 30.7 mg vitamina C. Ženama je, inače, potrebno 75 mg, a muškarcima 90 mg ovog vitamina dnevno.

Mnogo je razloga za usvajanje ove zdrave navike. Da li bi ste bili spremni da odbacite kafu? Da li vas ona zaista razbuđuje ili je to stvar navike?

