KLJUČ SREĆE: Svaki horoskopski znak ima svoj, saznajte koji je vaš

Živjeti u skladu sa svojom prirodom i karakterom je ključ sreće i stabilnosti.

Otkrijte kojim praktičnim savjetima baš za vaš znak možete da podignete kvalitet života!

Ovan

Svako jutro odvojite 20 minuta za sebe, bilo za kafu, tuš ili muziku – to vam je nužno.

Šta god vam rekli, ako zaista nešto želite, radite na tome, jer nećete odustati dok ne uspijete ili padnete.

Odredite prioritete i više vremena posvetite ljudima koji to zaslužuju. Prestanite da se trudite oko odnosa koji ne vode nigdje.

Svaki dan prošetajte, vozite bicikl ili slično, potrebno vam je kretanje jer ste u protivnom umorni.

Ne stidite se svojih “bubica”, prihvatite ih pa ćete biti manje nervozni.

Bik

Budite sigurni u sebe i svoje stavove, čak i ako ste razočarani. Sumnja u sebe kod vas vodi u depresiju.

Ne propuštajte prilike da ugađate sebi, ali strogo odvojite vrijeme za uživanje i vrijeme za rad.

Vježbajte empatiju i češće se postavljajte u poziciju drugih kako biste ih bolje shvatili.

Naučite da pretjeran ponos može da bude vaš neprijatelj, naročito ako vas udalji od onih koje volite.

Budite dobar prijatelj, ti su odnosi jedni od najvrijednijih u vašem životu.

Blizanci

Učite i čitajte, to čuva mozak i vašu znatiželju. Nemojte da se ulijenite s tim stvarima.

Držite do svojih hobija, čak i ako imate malo vremena, bez zabave padate u depresiju.

Nemojte da se vjenčate bez da prvo živite s nekim barem godinu dana.

Tražite stabilnog prijatelja koji će znati da vas “prikoči” svojim savjetima.

Ne zadovoljavajte se poslovima koji vas ne zanimaju. Dodatno se obrazujte i pokušajte da nađete nešto što vam se sviđa.

Rak

Manje tračarite i manje se krećite u tračerskom društvu, vi primate negativne emocije i razmišljanja kao spužva.

Ne propuštajte priliku za druženje s porodicom i prijateljima, ta energija vas hrani.

U radu odredite prioritete i nemojte da dopustite da jedan cijeli dan radite, a da drugi ljenčarite, vama treba rutina.

Vježbajte povjerenje prema drugim ljudima, dajte im šansu da postanete dobri.

Kuhajte i uživajte u dobroj hrani, gastronomija je vaša strast.

Lav

Nemojte da se izvinjavate što želite pažnju, ljubav ili lijepo ponašanje, nađite ljude koji to znaju da vam pruže.

Ne prikrivajte svoje frustracije, one će da izađu deset puta jače i gore, a vi ćete da ispadnete nezreli. Budite direktni i iskreni.

Ne zauzimajte posljednje mjesto na poslu, vi nećete biti sretni ako niste odgovorni za nešto.

Otpuštajte svoju strast i energiju, bilo kroz sport, umjetnost, ples, muziku.

Što češće se družite i pokušajte da vodite aktivan društveni život s različitim ljudima.

Djevica

Svesrdno pomažite ljudima oko sebe, time vježbate empatiju i bolje ćete se osjećati.

Prihvatite sebe kakvi jeste i nemojte drugima da se pravdate, družite se s onima koji dijele vaše stavove o životu.

Na poslu ne uzimajte toliko stvari k srcu, steknite iskustvo i tražite nešto novo ako ste nezadovoljni.

Ne strahujte zbog prekidanja loših odnosa, snažniji ste nego što mislite.

Nabavite kućnog ljubimca, oni su za vas velika utjeha.

Vaga

Uređujte svoj dom, posao i automobil, vama okolina ima veliki uticaj na raspoloženje.

Naučite kako da kažete “ne” i da odbijete ljude koji to zaslužuju, a da vam ne bude neprijatno.

Ne zatvarajte se u četiri zida, vama trebaju ljudi kao što biljci treba sunce.

Smanjite posesivnost i ljubomoru, oni vas čine ogorčenima i pomalo ludima.

Bavite se onim što volite, time ćete daleko dogurati.

Škorpija

Budite odani sebi i svojim željama i ne povodite se za drugima, preveliko prilagođavanje kod vas može da bude okidač bjesa, prekida odnosa i depresija.

Otvorite se prema drugima i umjesto da samo vi slušate, dijelite s njima svoje misli.

Vjerujte svojoj intuiciji, ona je kod vas vrlo često tačna, šta god okolnosti na početku govorile.

Ne plašite se negativnih emocija, i one imaju svoju svrhu kao ispušni ventil.

Jedite zdravo i izbjegavajte poroke, oni su vam slaba tačka.

Strijelac

Govorite otvoreno, iskreno i slobodno, vas ljudi zbog toga cijene.

Imajte vjere u sebe i uvijek isprobavajte nove stvari, vama se preferencije mijenjanju u zavisnosti od životne faze.

Obavezno u život uvedite redovinu fizičku aktivnost ili sport, kretanje vam je nužno.

Manje pažnje obraćajte na materijalno i nemojte da gomilate stvari koje vam zapravo ne trebaju.

Ne pristajte na manje u ljubavi, radije budite sami jer će za vas ljubav doći kad se najmanje nadate.

Jarac

U svakom poslu i zadatku dajte sve od sebe, rezultati će vas učiniti istinski zadovoljnim.

Gradite svoj karakter i iskušavajte ga, odričite se cigareta, nezdrave hrane, sprovodite režime vježbanja.

Nemojte se bojati da budete sami i praktikujte provođenje kvalitetnog vremena sami sa sobom.

Vježbajte spontanost bez planiranja, dopustite sebi da se prepustite onome što vam srce želi.

Pomažite drugima bez razmišljanja, to vas čini boljim čovjekom i vraća se.

Vodolija

Vodite više računa o svojim finansijama, napravite plan kojeg ćete da se držite i osigurajte iznos za barem minimalnu štednju – tako ćete da se učite odgovornijem pristupu novcu.

Ne menjajte prečesto društva i cijenite ljude koji vas vole, uzbuđenje novih odnosa vam često zamagli perspektivu.

Potrebna vam je žešća fizička aktivnost, poput trčanja ili nečeg gdje možete potpuno da se iscrpite.

Ne bježite od problema, to je vaša najveća mana.

Čuvajte se poroka i ljudi koji vas podstiču na nezdrav život.

Ribe

Budite otvoreni za nova iskustva, od putovanja do odnosa i poslovnih ponuda.

Slušajte druge i dajte im svoje savjete, oni su zaista dragocjeni i zbog toga će vas cijeniti.

Ne pokušavajte previše da udovoljavate drugima, već se potrudite oko ljubavnog partnera. Ponekad ste previše egocentrični, to će od vas otjerati one prave ljude.

Vježbajte marljivost i zadajte sami sebi zadatke koje morate da ispunite.

U stresnim situacijama ne bježite, već se suočavajte sa problemom.

