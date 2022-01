OVA 3 ZNAKA ĆE PROŽIVJETI PAKAO DO KRAJA MJESECA: Sami sebi će čupati kosu od muke, NE BISMO IM BILI U KOŽI NIKAKO

Na prvom mjestu su Vage.

Možete da očekujete da u ovom mjesecu još više “zaronite” u sebe a sve sa ciljem da doprete do velikih dubina vašeg bića kako bi saznali sopstvenu istinu. Vama je prošla 2021 godina bila godina istine. Podvukli ste crtu ali vas još uvijek nešto “žulja”. To se prvenstveno odnosi na ljubavni život. Bili zauzeti ili slobodni ovaj mjesec od vas traži da budete do koske iskreni. Sve to dovodi do emotivnog umora, a istina uvek najviše boli, piše magazin novosoti.

Ovnovima januar donosi turbulentne ljubavne odnose.

Oni koji su u vezi će se osjećati kao u kavezu! Žele slobodu ali ne znaju kako da postupe. Tada kod nekih Ovnova može doći do preljube ili do ulaska u tajnu paralelnu vezu. Taj odnos će se svakako saznati i tada dolazi do ozbiljnih situacija. Slobodni Ovnovi će ući u tajnu vezu sa zauzetom osobom. Takav odnos je nabijen strašću i daje privremeni mir i zadovoljstvo… do kraja mjeseca za taj odnos će se saznati i tada dolazi do skandala!

Lavovi mogu da očekuju ozbiljne promjene kada su posao i zdravlje u pitanju.

Januar ih opominje da nije baš sve onako kako izgleda. Može doći do naglih prekida ugovora, otkaza ili doslovno zatvaranje firmi. Takva iznenadno stresna situacija će se odraziti na zdravlje. Savjet je da se oslonite isključivo na sebe i da ne vjerujete nikome. prneosi “Novi“.

