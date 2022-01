Budi mu ljubavnica ne samo partner: Trikovi kojim bi mogli zavesti muškarca da ostane zauvijek

Potrebno je mnogo više kako biste zaveli muškarca tako da bude samo vaš i da ostane samo vaš zauvijek. Uz nekoliko trikova ćete uspjeti da zavedete svog muškarca tako da bude samo vaš. 1. Recite mu šta vam je potrebno da budete srećni; Ako želite da vas muškarac usreći i da budete srećni zajedno, recite mu šta želite.

Nemojte svoje želje i potrebe da držite u tajnosti jer koliko god da vas muškarac voli, on nije u stanju da vam čita misli. 2. Cijenite njegov trud; Kada vam muškarac pruži ono što želite, cijenite njegov trud. Tako ćete ga potaknuti da nastavi da se trudi i da vas usrećuje.

Budite mu zahvalni i dajte mu do znanja da je on dobar prema vama. Ako muškarac osjeća da ne može da vam udovolji on će otići od vas. 4. Dajte mu do znanja da se svaki trud isplati; Čak i kada ne uspije da vam ugodi u svemu, važno je da mu date do znanja da cijenite to što se trudi.

Naročito ako je riječ o nečemu što on pokušava da promijeni na sebi. Dokle god on pokušava vi nastavite da ga hvalite. 3. Dajte mu prostora; Svako ima svoj način na koji puni svoje baterije. Možda mu je samo potrebno da izađe sa prijateljima ili da bude sam.

Poštujte njegovu potrebu za prostorom i vremenom. 5. Vjerujte mu na riječ;Ako muškarac kaže da mu je nešto važno, vjerujte mu na riječ. Nemojte da žurite sa donošenjem zaključaka jer bi oni mogli biti pogrešni. 6. Saznajte šta mu je potrebno kako bi osjetio ljubav; Pokušajte da saznate šta mu je potrebno kako bi se on osjećao voljeno, ato možete lalo da uočite kroz način na koji on vama pokazuje ljubav.

Možda on želi da i vi njemu na isti način pokažete da vam jestalo. 7. Dajte mu vremena da izrazi svoje misli i osjećanja; Mnogim muškarcima je teško da pokažu i izraze svoja osjećanja riječima. Zato je važno da mu date vremena i kada se on bude osjećao ugodno počeće da vam se otvara.

8. Budi mu ljubavnica, a ne samo partner u vezi; Nemojte da se ponašete prema njemu naređivački i kao prema djetetu to uništava romantiku. Flertujte sa njim, pohvalite ga i učinite neka se osjeća privlačno za vas. Budite mu više od partnera, budite mu ljubavnica.

9. Vjerujte u njegove najbolje namjere; Kada upoznate svog muškarca dovoljno dobro i kada shvatite da je on onaj sa kojim želite da provedete ostatak života, nemojte da sumnjate u njegove namjere. Svi ponekad griješimo, ali ne radimo to uvijek namjerno.

10. Ne uzimajte ga zdravo za gotovo; Kada vas muškarac voli i kada želi da vam pruži sve samo da biste bili srećni nemojte ga uzimati zdravo za gotovo. Pokažite poštovanje prema njemu i on će biti čovjek na kojeg uvijek možete da se oslonite. prneosi “Infpult“.

