Svaki mladež ima svoje značenje – RECITE NAM GDJE NA TIJELU IMATE MLADEŽ: Napišite broj, otkrivamo vašu BUDUĆNOST

Otkrijte da li vam predstoji život ispunjen uspjesima, život na putu, sretan brak, uspješna karijera ili poteškoće u poslu ili ljubavi.

Pozicija 1-3

Bili ste buntovnik u djetinjstvu. Imate urođenu kreativnost i najbolje funkcionišete kada imate slobodu. Ukoliko imate mladež na ovim pozicijama, najviše uspeha imaćete kao preduzetnik, odnosno, da budete sam svoj gazda. Pratiće vas sreća ukoliko odlučite da pokrenete sopstveni biznis.

​Pozicija 4

Veoma ste impulsivni, harizmatični i energični. Ali, postajete veoma zbunjeni kada se pred vama nalazi više opcija. Tvrdoglavi ste ali vas to dugo ne drži. Volite da čvrsto argumentujete vaše stavove. Mladež na ovoj poziciji ukazuje na to da ste veoma temperamentni.

Pozicija 5

Mladež iznad obrva znači da vas sreća pratiti kada je riječ o novčanom uspehu, ali da biste postigli finansijski uspeh moraćete da radite mnogo više nego neki drugi ljudi. Novčano bogatstvo morate pažljivo da čuvate jer u vašem okruženju postoje ljudi koji će pokušati da vas izmanipulištu i otmu krvavo zarađeno bogatstvo. Ljudima koji imaju mladež na ovoj poziciji savetuje se da preterano ne vjeruju ljudima. PRatite vašu intuiciju i budite pažljivi. Nikada ne dozvolite drugim ljudima da kontrolišu vaše finansije.

Pozicija 6

Mladež na ovoj poziciji ukazuje na inteligenciju, krativnost i umjetničke veštine. Vaš talenat za umjetnost može vam dobeti bogatstvo, slavu i uspjeh. Bogatstvo vam sleduje kada shvatite da bi trebalo da pratite šta vam srce govori i da odbacite konvencionalne načine razmišljanja. Uspjeh vam sljeduje samo ukoliko budete dovoljno hrabri.

Pozicija 7

Mladež ispod obrve ukazuje na svađe unutar šire porodice koje vam donose nemir i nesreću. Neslaganja u porodici će uticati na vašu energiju i vašu karijeru. Neophodno je da rešite sve probleme unutar porodice pre nego što žapočnete da napredujete u životu.Pozicija 8

Ova pozicija nije pozitivna. Finansijska situacija će uvek biti problematična zbog vaše potrebe da trošite više nego što bi trebalo. Imate predispozicije da postanete kockar. Važno je da znate kada bi trebalo da stanete. Osobe sa mladežom na ovoj poziciji imaju tendenciju da flertuju kako sa suprotnim polom tako i sa osobama istog pola. Kontrolišite kako koristite vaš šar jer vas može uvući u probleme.

Pozicija 9

Ova pozicija ukazuje na seksualne probleme. Ovo je veoma loša pozicija za mladež i po verovanju bi ga trebalo ukloniti. Mladež na ovoj poziciji donosi veliki broj problema.

​Pozicija 10

Mladež na ovoj poziciji donosi mnogo sreće kada je riječ o porodici. Osobe sa mladežom na ovoj poziciji imaće mnogo dece. Vaša porodica vam pruža finansijku i emotivnu podržu. Emotivno ste veoma zadovoljna osoba.

Pozicija 11

Mladež na ovoj poziciji ukazuje na sklonost ka bolestima. Vjeruje se da bi mladež na ovoj poziciji trebalo ukloniti, naročito ako je velik i tamne boje.

Pozicija 12

Mladež na ovoj poziciji ukazuje na uspeh i uravnotežen život. Ova pozicija mladeža donosi bogatstvo, ali i slavu. Iako imate sklonosti da živite na visokoj lestvici, bićete veoma zadovoljni sa vašim porodičnim odnosima. Žene sa mladežom na ovom mestu su veoma lepe i pratiće ih sreća kroz život.

​Pozicija 13

Deca će vam predstavljati brigu u životu. Niste ili nećete biti u dobrim odnosima sa vašom decom. Nemate mnogo opcija na raspolaganju osim da budete tolerantniji.

Pozicija 14

Mladež na ovoj poziciji ukazuje na osetljivost na hranu. Alergični ste na određenu hranu ili jednostavno jedete više nego što bi trebalo.

Pozicija 15

Vi ste osoba koja voli promene. Uvek ste u pokretu i često redizajnirate ili renovirate vaš dom. Volite novine, da upoznajete nova okruženja i da putujete na nova mesta. Veoma ste nesrećni kada se zadržavate dugo na jednom mestu. Volite da putujete i avanturističkog ste duha. Imate oko za detalje.

Pozicija 16

Morate biti oprezni kada je reč o hrani i se**u. To su vaši najveći problemi. Sklonite se problemima sa kilažom i to vas čini depresivnim. Volite romantiku i skloni ste da u jednom trenutku imate više seksualnih partnera. Imajući u vidu to da ste moralna osoba, takve ljubavne i seksualne avanture će vam naneti grižu savesti što će uzrokovati dodatni stres u životu.

Pozicija 17

Veoma ste društvena osoba. Imate pojavu u društvu i veoma ste verbalno nadareni. Postoji mogućnost da ukaljate vaše dobro ime ukoliko ne budete skromni kada je reč o vašem životnom uspehu. Nemojte sebe hvaliti. Veoma ćete se loše osećate ukoliko vas ljudi odbace jer se pronalazite kroz druge ljude i društvo vam je od velikog značaja.

Pozicija 18

Vi ste osoba koja je uvek u pokretu. Ova pozicija ukazuje na česta duga putovanja. Morate biti veoma oprezni kada putujete jer vaš mladež na ovom položaju želi da ostanete kod kuće.

Pozicija 19

Imate mnogo sreće u novcu i imate puno dobrih prijatelja. Vaša slaba tačka je što potpadate pod uticajem suprotnog pola. Ovaj položaj mladeža vas može dovesti u neke problematnične situacije u životu.

Pozicija 20

Mladež na ovoj poziciji možete doneti veliku sreću ili veliku nesreću. Ovaj mladež može vam doneti ogromnu slavu ili neverovatnu nesreću. Veoma ste inteligentni i izražena vam je kreativnost. Vaše talente možete manifestovati na pozitivan ili negativan način. Imate pamćenje kao slon i ne opraštate sa lakoćom. Mladež na ovoj poziciji obeležava osobu koja će u istoriji biti zapisana kao dobra osoba ili kao tiranin.

Pozicija 21

Mladež na ovojoj poziciji označava uspjeh i slavu u životu.

Pozicija 22

Sreća vas kroz život prati i sve vam ide kao po loju. Možete postati veoma slavni kroz sport ukoliko vam je to cilj. Osobe koje imaju mladež na kraju obrva su moćne i autoritativne. Mladež na ovoj poziciji jer veoma povoljan za direktore upravnih odbora ili direktore velikih preduzeća.

Pozicija 23

Imate veoma visok IQ. Veoma ste inteligentni u teorijskim i u praktičnom smislu. Veoma ste borbeni i vaš život će biti veoma ispunjen. Bićete aktivni do kraja života i vaša porodica i vaši prijatelji će biti uz vas do samog kraja.

Pozicija 24

Mladež na ovoj poziciji ukazuje na uspjeh i slavu u ranijim godinama života. Savetuje vam se da taj uspjeh iskoristite i obezbjedite sebi život za budučnost jer osoba sa mladežom na ovoj poziciji dožite teškoće u kasnijim godinama života.

​Pozicija 25

Osobe sa mladežom na osoj poziciji garantuje useh i sreću u životu ali obuzdajte se od pretjerivanja. Zadržite vaše tradicionalne stavove koji će vam osigurati sigurnu i srećnu budučnost.

Pozicija 1

Život će vam biti veoma trnovit i biće perioda kada vam ništa neće ići od ruke. Ukoliko je mladež crvene boje i nalazi se više na prednjoj strani tijela to znači da ćete se lako nositi sa preprekama koje nosi život.

Pozicija 2

Vi ste osoba koja lako podleže stresu. Duboko udahnite kada se nađete pod pritiskom vaših najmilijih.

Pozicija 3

Veoma ste popularna osoba i vaš život je obojen stalnim preprekama. Volite da radite i veoma su vam bitna društvena dešavanja. Ova pozicija ukazuje na to da ćete dogurati do visoke odgovorne pozicije u poslu.

Pozicija 4

Mladež koji se nalazi blizu sredine prednjeg dela drugi ukazuje na to morate biti pažljivi kada je hrana u pitanju, naročito ako je mladež crn i izražen. Sa druge stranje, ukoliko je mladež svijetle boje, vaš suprug ili suproga vas mnogo voli.

Pozicija 5

Ova pozicija mladeža znači da će vam život biti srećan bez mnogo brige. Naročito obratite pažnju na vaše zdravlje kada napunite 50 godina.

Pozicija 6

Ovaj mladež označava veoma ambiciozne osobe koje imaju velike planove za budućnost. Ukoliko vaš dlan sadrži znake uspjeha, učekuje uspjeh u životu.

Pozicija 7

Ovaj mladež obilježava velikodušne osobe. Veoma ste iskreni i pravični kada je posao u pitanju.

Pozicija 8

Mladež na stomaku označava osobe kojima će život biti veoma lagodan. Vaj mladež donosi sreću naročito ako je manje veličine.

Pozicije 9

Mladež na stomaku ukazuje na velik finansijski uspjeh u životu. Što je manji mladež to je bolje. Naročito je pozitivan ako je tamne boje i jasno vidljiv. Ukoliko vam dodiruje pupak to znači da ćete biti veoma bogati u životu.

Pozicija 10

Osoba koja ima mladež na ovoj poziciji će imati puno djece.

Pozicija 11

Mladež na ovom položaju ukazuje na poslušnu decu koja će vam donijeti mnogo sreće u životu. Bićete veoma ponosni na vašu djecu.

Pozicija 12

Mladež na ovoj poziciji donosi mnogo sreće. Neočekivani preokreti su zagarantovani. Ukoliko se na ovoj poziciji nalaze dva mladeža donosi nevjerovatan uspjeh u životu.

Pozicija 13

Mladeži na ovoj poziciji ukazuju da ćete imati veoma lepog muža ili veoma lijepu suprugu. Takođe ukazuje na to da ste vi veoma lijepog izgled.a

Pozicija 14

Mladež brizu pazuha ukazuje na veliku sreću u životu kod muškaraca. Ukoliko je mladež sakriven ispod pazuha zo znači da ćete dostići veoma visoke pozicije u životu.

Pozicija 15

Mladež na ovoj poziciji znači da ćete morati mnogo da radite kako biste postigli nešto. Ova pozicija nagovještava fizički rad.

Pozicija 16

Ova pozicija mladeža ukazuje na to da sa težinom ostavrujete poslovne rezultate.

Pozicija 17

Mladež na ovoj poziciji znači da ćete tokom cijelog života imati posla sa novcem. Taj novac najčešće neće biti vaš. Morate biti oprezni kada je novac u pitanju jer mladež na ovoj poziciji ukazuje na upozorenje.

Pozicija 18

Mladež a sa unutrašnje strane zgloba na ruci znači da volite da trošite novac i da će vam biti veoma teško da zadržite bogatstvo. Doniranjen novca u humanitarne svrhe osiguraće da imate mnogo novca za trošenje i davanje. Ukoliko je mladež na levoj ruci to znači da vam novac izmiče brže nego što ga stvorite. Veruje se da mladež na desnoj ruci na ovoj poziciji ukazuje na brži priliv novca.

Pozicija 19

Mladež ili mladeži sa unutrašnje strane butine na muškarcu ukazuje na nasljedstvo. Ukoliko žena ima mladež ili mladeže sa unutrašnje strane butine to znači da će svoje bogatstvo sama zaraditi.

Pozicija 20

Mladež na donjem dijelu noge nije pozitican. Očekuje vas mnogo teškoća i patnji kroz život.

Pozicija 21

Mladež blizu prednjeg dijela stopala obeležava muškarca koji će mnogo putovati. Ukoliko je mladež manje veličine ili samo tačkica, to znači sreća kroz putovanja. Velik mladež donosi probleme na putu.

Pozicija 22

Ova pozicija mladeža kod žena označava kratak život koji je ispunjen stresom i brigom. Naučite kako da se opustite.

Pozicija 23

Ova pozicija mladeža označava ženu kojoj je suđeno da brine o svojoj porodici. U tome ćete biti veoma vešti i u kasnijim godinama biti nagrađeni.

Pozicija 24

Mladež na ovoj poziciji označava veoma seksualnu osobu.

Pozicija 25

Mladež na ovoj poziciji označava ženu koja obožava djecu i deca se u njenom prisustvu osjećaju veoam bezbjedno.

Pozicija 26

Žena koja ima mladež na ovom mjestu je veoma nestabilna ličnost. Voli da troši novac.

Pozicija 27

Ženama sa mladežom na ovoj poziciji ne bi trebalo da verujete jer ne umije da čuva tajnu. Nema zle namjere nego jednostavno voli da priča.

Pozicija 28

Budite praktični sa novcem i pažnjivo ga trošite jer je moguće da izgubite sav teško zarađen novac.

​Pozicija 29

Ovo je žena koja je srećna i puna para. Mladež na ovoj poziciji garantuje uspeh i bogatstvo.

Pozicija 30

Ovo je veoma pozitivan pozicija za mladež jer karakteristična je za osobe koje će vas poštovati i koje će uživati poštovanje drugih ljudi.

Pozicija 31

Mladež na kolenu znači da ćete morati mnogo da radite kako biste uspeli u životu.

Pozicija 32

Osoba koja ima mladež na ovom mestu nije ambiciozna. Potrebno je da poradi na tome.

Pozicija 33

Ovo je osoba koja je okrutna.

Pozicija 34

Ukoliko imate mladež na vrhu stopala nećete imati mnogo sreće u ljubavi. Ako je mladež crvene boje imaćete ispunjen ljubavni život tek kada prevaziđete velike probleme koje imate sa monogamnim odnosima.

Pozicija 35

Ova pozicija mladeža znači da ćete imati sve kako biste vodili jedan normalan život. Postoji mogućnost da postanete bogati i da u životu nećete imati velikih problema sa finansijama.

Pozicija 36

Muškarci koji imaju mladež na centralnom delu leđa ukazuje na trajne probleme sa leđima. Ovaj mladež predstavnja gomilanje problema. Veruje se da bi ga trebalo ukoniti u kasnijim godinama života.

Pozicija 37

Žena koja nosi mladež na ramenu ukazuje na to da će se u životu patiti. Nosiće sav nezahvalan teret koji joj život donosi. Preporučuje se da se ovaj mladež otkloni.

Pozicija 38

Ukoliko imate mladež na ovom mestu očekuje vas mnogo ogovaranja, tračarenja i vređanja. Ako ne otklonite ovaj mladež nećete imati dovoljno snage da se nostite sa svim napadima. Osećaćete se iznevereno dok dog ne uklonite ovaj mladež.

Pozicija 39

Mladež na ovom mestu znači da imate manjka stvaralačke energije. Teško vam je da zadržite radno mesto.

Pozicija 40

Mladež na ovom mestu znači da imate manjaka stvaralačke enrgije. Teško vam je da zadržite radno mesto.

Pozicija 41

Položaj ovog mladeža znači da nista ambiciozni i da se neodlučni. Nemate dovoljno motivacije da nastavite i uvek vam je potrebno da vas neko gura kako biste nastavili sa životom. Međutim, mladež na ovom mestu znači da imate sreće sa brakom.

Pozicija 42

Ovaj mladež donosi potencijal za uspehom i bogatstvom. Ukoliko imate mladež na ovom mestu, više ćete sreće imati kao preduzetnik nego da radite za nekoga.

Pozicija 43

Mladež na zadnjici govori da ste voema inteligentni, mudri i kreativni. Bićete veoma cenjeni i poštovani.

Pozicija 44

Ova pozicija označava da ćete biti veoma harizmatični i popularni.

Pozicija 45

Ova pozicija obeležava osobu koja je pametna i inteligentna. Na ovu osobu se možete osloniti.

Pozicija 46

Nažalost, ukoliko imate mladež sa zadnje strane kolena nećete imati mnogo sreće u životu. Najbolje je da se ovaj mladež ukloni.

Pozicija 47

Mladež na zadnjoj strani listova označava osobu koja veoma uvek zauzeta. Bićete u dobrim odnosima sa većinom ljudi.

Pozicija 48

Muškarac koji ima mladež na ovom mestu često će biti udaljen od kuće. Moguće je da će se i preseliti negde daleko.

Pozicija 49

Mladež na ovoj poziciji često označava osobu koje nemaju stila i nedolično se ponašaju. Ne bi trebalo da ga pokazujete drugima.

Pozicija 50

Pozicija ovog mladeža je veoma negativna kada je reč o braku. Ako je crne boje, to znači da je još negativniji.

Pozicija 51

Ova pozicija mladeža ukazuje na osobu koja je neuredna.

Pozicija 52

Ova pozicija ukazuje na veoma nestabilno bračno stanje ili razvod. Nestabilnosti se mogu ublažiti ukoliko se mladež prekrije dugačkim rukavima.

Pozicija 53

Ukoliko imate mladež na ruci, nikako ga nemojte uklanjati, to znači da ćete imati mnogo novca!

​Pozicija 54

Mladež na ovom mestu ukazuje na brak pod uticajem negativnih okolnosti.

Pozicija 55

Mnogo pažnje ulažete u posao. Ovo su osobe koje su od poverenja na koje se možete osloniti.

Pozicija 56

Mladež na zadnjici znači veoma srećan život sa mnogo uspeha.

Pozivija 57

Ako imate mladež na ovom mestu očekujte život u kojem će vas ljudi ogovarati.

Pozicija 58

Ovo je osoba koja ima mnogo strpljenja, ali ako je forsirate može da pukne.

Pozicija 59

Ovo je osoba koja zna da rukuje sa novcem i brojevima. Bili biste odličan računovođa.

Pozicija 60

Mladež na ovoj poziciji označava ženu koja ima razvijene društvene veštine i koju će mnogi ceniti.

Pozicija 61

Ova pozicija mladeža označava osobu koja će imati mnogo prijatelja. Ovo je veoma pozitivna pozicija.

