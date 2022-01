Idealne novogodišnje odluke prema horoskopskom znaku

Generičke novogodišnje odluke koje donosite tek toliko jer to rade i drugi, poput onih da ćete se zdravije hraniti i više vježbati, su unaprijed osuđene na propast. Umjesto toga, radije donesite one odluke koje odgovaraju vašem horoskopskom znaku jer takve odluke mogu promijeniti vaš život na bolje.

Ovan – potrošite svoju energiju na pravi način

Ako se tipični Ovan, onda ste puni energije i teško vam je mirno sjediti. Idealna novogodišnja odluka za vas je odabir neke fizičke aktivnosti, primjerice možete početi trenirati za trčanje polumaratona, pridružiti se sportskom klubu za rekreativce ili pronaći novi hobi koji uključuje fizičku aktivnost kao što je rolanje. Prilikom odabira nove aktivnosti držite se svojih mogućnosti i želja, u protivnom riskirate da ovo bude samo jedna u nizu novogodišnjih odluka koje niste ostvarili. Ako ne volite biti znojni i bez daha, odaberite trening snage u teretani. U slučaju da se sami ne možete motivirati, pridružite se grupnim treninzima.

Bik – pronađite vrijeme za odmor

Za razliku od Ovna koji treba biti aktivan, Bik je horoskopski znak kojem je potreban odmor. Možda na prvu zvuči ludo, ali odmor i opuštanje je idealna novogodišnja odluka za vas. Potrudite se da redovito odvajate vrijeme koje ćete iskoristiti samo za sebe, jer vam je to potrebno. Štoviše, odmoran i opušten Bik je produktivan Bik, a kada niste odmorni tada počinju problemi. Svaki mjesec možete isprobati drugu vrstu odmora i opuštanja, kao što je meditacija, popodnevno drijemanje, odmaranje uz glazbu, masaža ili raniji odlazak u krevet.

Blizanci – promijenite svijet

Ako ste rođeni u znaku Blizanca, onda ste po prirodi osoba koja voli raditi velike stvari, a pritom imate dovoljno pameti i energije za to. Naravno, ne možete stvarno promijeniti svijet, ali možete raditi dobra djela. Tijekom siječnja proučite koje sve humanitarne akcije postoje u vašoj blizini, odaberite jednu ili više njih koje vam se sviđaju i istražite način na koji se možete uključiti. Ako želite napraviti korak više, možete pokrenuti vlastitu humanitarnu akciju. Kada radite stvari u koje vjerujete, osjećat ćete se produktivnije i korisnije.

Rak – istražite svoje korijene

Jedna od karakteristika Rakova je uživanje u istraživanju i rješavanju zagonetki. Iako vjerojatno dobro poznajete svoju obitelj, sigurno postoji niz zanimljivih činjenica o vašim precima koje ne znate. Pronađite stare obiteljske fotografije, zamolite svoje roditelje da vam ispričaju priče o njihovim bakama i djedovima te iskoristite Internet kako biste proučili povijesno razdoblje tijekom kojeg su vaši preci živjeli. Možda baš saznate da je netko od vaših predaka bio važna povijesna ličnost, a da to niste do sad znali.

Lav – volontirajte

Jedna od najboljih osobina Lavova je srdačnost. Kao Lavu po prirodi vam je stalo do slabijih osoba i osjetljivi ste na tuđe probleme. Iskoristite svoju strast i pridružite se neprofitnoj organizaciji. Pomaganjem drugima osjećat ćete se dobro i ispunjeno. Naravno, budite realni što se tiče vašeg slobodnog vremena, stoga odaberite nešto što možete uklopiti u svoj raspored, u protivnom ćete brzo odustati. Zapamtite, volontiranje je aktivnost koja ima puno dublje značenje od puke novogodišnje odluke.

Djevica – pronađite vremena za male aktivnosti

Male aktivnosti, ako ste ih pravilno isplanirali, imaju velik utjecaj na vaš život. Zato je odlična novogodišnja odluka za Djevice stvaranje rasporeda. Pritom ne mislimo na planiranje svakodnevnih važnih obaveza koje ionako morate obaviti, već na planiranje manjih aktivnosti za koje inače teško pronalazite vrijeme. Primjerice, svaki dan odvojite 15 minuta kako biste pospremili kuhinju ili rezervirajte 30 minuta za čitanje knjige. Kako bi vam bilo lakše, postavite podsjetnik na mobitelu koji će zazvoniti svaki dan u određeno vrijeme i natjerati vas da obavite tu aktivnost. Kada usvojite naviku odvajanja vremena za male aktivnosti, svidjet će vam se osjećaj postignuća koji ste time dobili.

Vaga – naučite novi strani jezik

Vage obično vole čitati, pisati i družiti se, što znači da kao tipična osoba rođena u ovom znaku napredujete kroz razgovor s drugima. Idealna novogodišnja odluka za vas je učenje novog stranog jezika, a na tečaju ćete pritom upoznati nove ljude i tako spojiti ugodno s korisnim. Ako je manjak slobodnog vremena izgovor koji vas je do sad sprječavao u tome, odaberite online tečaj ili pak neku od popularnih aplikacija za učenje jezika koje možete koristiti u vrijeme kada vam to odgovara.

Škorpion – izađite iz kuće

Škorpioni imaju poseban talent kojim se mogu isključiti iz vanjskog svijeta, a aktualna situacija s pandemijom im dodatno pomaže u tome. Međutim, previše samoće i boravka u kući može loše utjecati na vaše mentalno zdravlje. U 2022. godini obećajte sami sebi da ćete više izlaziti. Naravno, ovdje ne mislimo na izlaske i događanja, poput rođendana, na kojima se ionako morate pojaviti. Odaberite mjesta u svojoj blizini koja želite posjetiti i aktivnosti koje želite isprobati. Unaprijed isplanirajte aktivnosti i izlete, rasporedite ih tijekom mjeseci i krenite u avanturu. Ipak, nemojte preopteretiti svoj raspored, stoga se odlučite za 2 ili 3 aktivnosti mjesečno te ostavite dovoljno vremena kako biste i dalje mogli uživati u samoći, naravno u granicama normale.

Strijelac – usvojite novu vještinu

Kao tipični Strijelac ste osoba koja se voli konstantno obrazovati i usavršavati svoje vještine. Ako ste davno završili svoje formalno obrazovanje i nedostaje vam novih intelektualnih izazova, razmislite o području o kojem želite naučiti više. Ovisno o vašim interesima, upišite neki tečaj. Ako nemate dovoljno vremena pohađati satove fizičke nastave, na raspolaganju su vam brojni online programi. Usvajanje novih vještina će proširiti vaše vidike i pomoći vam da se osjećate ispunjeno.

Jarac – napravite plan za karijeru

Planiranje je idealna zabava za Jarce, stoga bi planiranje karijere mogla biti vaša novogodišnja odluka. Možda zvuči apstraktno, ali ako napravite plan o tome gdje se vidite u bliskoj budućnosti lakše ćete ostvariti svoje profesionalne ciljeve. Ako želite promijeniti karijeru, obratite se osobama koje rade posao koji smatrate poslom svojih snova. Pitajte ih o njihovom iskustvu i zatražite savjete koji bi vam mogli pomoći. Ako ste pak zadovoljni s postojećim radnim mjestom, razmislite o tome što možete učiniti kako biste otišli korak dalje sa svojom karijerom.

Vodenjak – isplanirajte putovanja s ograničenim budžetom

Ako ste Vodenjak koji voli putovanja, a vjerujemo da jeste, ove godine svoje želje pretvorite u djelo. Pametnim i pravovremenim planiranjem možete otići na više kratkih putovanja tijekom godine, čak i uz ograničeni budžet. Na raspolaganju vam stoje brojni servisi za jeftin, pa čak i besplatan smještaj. Osim toga, ostat će vam više novca na raspolaganju koje možete potrošiti za iduća putovanja.

Ribe – radite na sebi

Tipične Ribe su znak koji nikad ne uspije ostvariti svoj puni potencijal. Zato je 2022. godina idealna da počnete raditi na sebi i promijenite to. Čitanje literature ili slušanje podcasta o samopomoći, bez obzira na to je li riječ o duhovnosti ili popularnoj psihologiji je savršen korak koji će vam pomoći da se ostvarite kao osoba. Uz to, uzmite dnevnik i zapisujte sve što radite kako biste se ostvarili.

