5 horoskopskih znakova sa super moćnim libidom

Svatko bi od nas volio imati snažan libido, no samo nekim horoskopskim znakovima pripada ta ‘čast’! No, za one druge to ne znači da ne mogu ili ne moraju uživati u seksu. Jednostavno, za vas maratonski seks nije dobra ideja, ali ne sumnjamo da ćete se dosjetiti nekog maštovitog rješenja koje baš vama godi.

Za one, pak, koji se mogu pohvaliti izdražljivošću, ponekad je jedino na što misle seks, seks i seks. Spremni su s partnerom isprobavati novo – i to češće nego drugi (kako bi seksi vikend bio još uzbudljiviji). Najbolji način da otkrijete kako im uspijeva TO raditi duuugo, jest pokušavati uloviti kondiciju ili se spetljati s nekim od tih 5 najizdražljivijih horoskopskih znakova.

BIK (20. travanj – 20. svibanj)

Bik je sav u ljubavi i dodirima, stoga ne čudi da imaju snažan libido. Bez obzira jeste li u dugogodišnjoj vezi ili u situaciji za seks za jednu noć, možete to raditi SATIMA. Senzualnost je vrlo važna Bikovima, pa je seks s vama pun poljubaca, senzualnih dodira i romatičnih pokreta. Seks s vama je poput osvajanja o kojem se dugo priča.

LAV (23. srpanj – 22. kolovoz)

Otvoreni ste i skloni flertovanju, što vas čini jako popularnima u društvu. Užasno vam je teško odoljeti (i to znate) i time uzbuđujete partnera i vladate svijetom. Vaša strast za životom i ljubav samo jačaju vaš libido, čineći noć strastvenijom što ide dalje. Uz to ste vrlo talentirani i kreativni u krevetu, te volite iskušavati nove poze. Jedino što ne mogu reći jest da je s vama dosadno u krevetu!

ŠKORPION (23. listopad – 21. studeni)

Vaša upornost ono je što je privlačno partneru; jedini ste znak koji ‘agresivnost’ okreće u svoju korist kada je riječ o seksu. Dobro ste poznati po libidu, pa se svaki drugi znak želi spetljati s vama. Vaš je životni moto iskušati život do kraja, a to uključuje i i seks sve dok ne budete zadovoljni. Vaša strast u krevetu traje cijelu noć, a partner zna da ga nećete razočarati.

STRIJELAC (22. studeni – 19. prosinac)

Vama je najvažnije dobro se zabavljati, što vas čini zabavnima i po pitanju seksa. Vaša energičnost privlači ljude jer bi se svi htjeli ‘hraniti’ vašom vibrom. Entuzijasti ste u krevetu i uvijek pokušavate nešto novo. Snažni libido omogućava vam dugonoćni seks, a vi ćete se pobrinuti da bude i nezaboravan. Uz sve to ste i velikodušni, pa je seks s vama uvijek vanserijsko iskustvo.

VODENJAK (20. siječanj – 18. veljače)

Zahvaljujući društvenosti privlačite druge. I znate što je potrebno da biste zadržali njihovo zanimanje za vas. Sposobnost da se povežete s različitim ljudima samo vas čini još zanimljivijima. Bilo da ste u dugoj vezi ili imate kratku aferu, seks s vama sve je samo ne običan. Uvijek tražite nešto novo u spavaćoj sobi (uključujući i razne igrice), a vaš moćni libido zadržava partnere uz vas stalno iznova, prenosi Cosmopolitan.

