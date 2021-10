OVI ZNAKOVI U HOROSKOPU NAJVIŠE UŽIVAJU BITI LIJENI

Međutim, postoje ljudi koji to vole raditi gotovo svakodnevno. Uživaju u tome što nisu produktivni i briga ih za posao.

Prema astrologiji postoje pet horoskopskih znakova koji ne vole raditi i uživaju biti lijeni.

Lav

Lavovi uživaju kad su u centru pažnje, ali ne i u napornom radu koji bi ih mogao dovesti u takvu poziciju pa su se tako našli na vrhu ove nimalo laskave liste. Ljudi rođeni u ovom znaku često vjeruju kako im sve može proći u životu zbog toga što znaju biti šarmantni i obožavani. prneosi “Hayat“.

Moguće je da razmišljaju o vrstama posla tipa – glumac, pjevač, lifestyle bloger. Lavovi su strastveni i kreativni, što su jedne od glavnih kvaliteta na putu do zvijezda.

Vodenjak

I Vodenjaci su se našli na vrhu liste najljenijih znakova horoskopa, iako bi ih taj podatak mogao iznenaditi, jer o sebi imaju sasvim drugačije mišljenje. Oni silno žele napraviti pozitivne promjene u svijetu, ali nisu baš uvijek spremni zasukati rukave kako bi to i postigli.

Pripadnici ovog znaka će rado dijeliti i komentirati objave po društvenim mrežama i tako pokazati sklonost spašavanju i humanitarnom radu, ali neće odvojiti vrijeme za volontiranje i konkretnu pomoć. Vodenjaci bi morali shvatiti da je potreban dosljedan trud da bi se nešto dobro napravilo, nije dovoljno samo vječno pričati o tome.

Strijelac

Strijelci ne mogu smisliti bilo kakva ograničenja u životu. Vole svoju slobodu, posebno ako ona uključuje putovanja. Iako nisu jako lijeni, oni naporan rad doživljavaju kao neku vrstu ograničenja i to ih sputava da se poslu potpuno i marljivo predaju.

Sloboda im je toliko važna da često rade samo ono što žele, a ne i ono što bi trebali napraviti. Pogotovo nisu skloni ponuditi se napraviti nešto što ne moraju, ne žele napraviti taj dodatni korak, osim ako ih on ne vodi u slobodu.

Bik

Bikovi imaju ukusa za fine stvari u životu, a to uključuje i odmaranje na kauču kad god im se za to ukaže prilika. Oni će držati kuću čistom, organiziranom i urednom, ali nisu skloni previše se zamarati poslovima koji nisu nužni. Iako, kad se prime nekog posla, napravit će ga, ali uz dosta pauza i odmaranja.

Idealna večer za pripadnike ovog znaka nakon napornog posla je opuštanje kod kuće uz čašu vina. Njihov životni moto kao da je – obaviti samo nužno i ništa više od toga, jer odmor i opuštanje su važniji.

Ribe

Ribe izbjegavaju teške poslove jer im je glava uglavnom negdje u oblacima pa zapravo nisu ni svjesne obveza koje ih čekaju. Vole da je oko njih sve čisto i uredno, ali nekako računaju da će to napraviti neko drugi od ukućana. Ukoliko moraju nešto napraviti, napravit će to što je brže moguće kako bi se opet mogle vratiti svojim mislima.

Kod pripadnika ovog znaka postoji još jedan problem, a to je sklonost odgađanju rješavanja obveza do posljednjeg trenutka. Također, ako ih šef zamoli da još nešto naprave, a kraj radnog vremena je za pet minuta, uvijek će pronaći razlog zašto to ne mogu realizirati.

Facebook komentari