Bila u provodu, pa se ujutro probudila sa čudnim BOLOM u NOGAMA: Zanijemila je kad je otkrila šta se desilo

Studentkinja francuskog i španskog jezika Univerziteta u Notingemu otkrila je da je poslije provoda u jednom pabu sa drugaricama doživjela užasno iskustvo, prenosi Objektiv.

Devetnaestogodišnja Zara Oven ispričala je na društvenim mrežama kako se jutro poslije provoda probudila u krevetu sa oštrim bolom u nozi.

– Izašla sam 11. oktobra u grad ni ne sluteći da će me neko tamo napasti. Zbog ozbiljnije količine popijenog pića to očito nisam ni registrovala tokom noći, ali jesam ujutro. Probudila sam se sa gadnim bolom u nozi, a onda sam detaljnim ispitivanjem otkrila da me je neko ubo iglom dok sam sjedila za barskim stolom – kaže Zara.

Studentkinja je istakla da je pokušala da poslije posjete ljekaru otkrije u klubu “Prizma” u Notingemu šta se dogodilo i da je tražila snimke nadzornih kamera.

– Nisam uspjela da odgonetnem ko me je ubo, znam samo da me je boljelo. Možda je bila šala, a možda je tako neko mogao i da mi ubrizga neki sedativ injekcijom. Svašta je moglo da bude. Dokle ovo više ide – zapitala se Zara na društvenim mrežama.

Policija je istragom utvrdila da su se još dvije gošće paba ujutro osjećale identično kao Zara, odnosno da je i njih neko ubadao iglom.

– Uvijek idem s nekim u provod, uglavnom da bi jedno drugom čuvali leđa, jer je došlo takvo vrijeme. Čak i u toalet ne idem sama tamo. Ono što me zbunjuje je što na ulazu u taj pab postoji detektor za metal, pa mi je malo više čudno da je neko uspio da prokrijumčari iglu unutra Grozno iskustvo, tamo više ne idem – zaključila je Zara.

Facebook komentari