Mazila je mačku, pa dobila TEŠKU INFEKCIJU: Na vrijeme posjetila ljekara, ali je izgubila ovu sposobnost

Južnoamerička influenserka Manuela Gomez otkrila je na svom profilu na društvenim mrežama da je faktički izgubila jedno oko zbog bolesti koja se zove toksoplazmoza.

Kako navodi ona, da nije otišla ljekaru na vrijeme, današnja priča bi bila drugačija i mnogo traumatičnija.

– Ne vidim na jedno oko. Uradili su sve testove i pokazano je da imam toksoplazmozu. Vrlo lako je to moglo da pređe na drugo oko i da potpuno oslijepim da nisam otišla u bolnicu na vrijeme – kazala je Manuela, prenosi Kalle Blue Radio.

Prema njenim tvrdnjama, porijeklo bolesti još nije poznato, a vrlo vjerovatno je u pitanju infekcija koju joj je prenijela mačka.

Isključena je mogućnost da se radi o lošoj proceduri i greškama prilikom stavljanja vještačkih trepavica.

– Doktor mi je rekao da je prilično siguran da je to zbog mačke, ali da dodatni testovi još to moraju da potvrde. Rekli su mi a je infekcija uznapredovala i pripisali mi mnogo antibiotika. Doktor me ne uvjerava da ću vidjeti kao prije, ali hvala Bogu što sam na vrijeme otišla ljekaru da zaustavim infekciju kako se i na drugo oko ne bi proširila – dodala je Manuela.

Ona je dodala da ovakve infekcije mogu da se manifestuju i uslijed konzumacije kontaminirane vode ili hrane poput mesa, voća i povrća, piše “Objektiv“.

Facebook komentari