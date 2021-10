Jesen u Nacionalnom parku “Una”: Unatoč pandemiji biser BiH posjetilo više od 97.000 osoba

Nacionalni park “Una”, ključni faktor turističkog razvoja Unsko-sanskog kantona, iz godine u godinu privlači sve više ljubitelja prirode i njenih ljepota.

Ovaj Nacionalni park, pored širokih zona namijenjenih turizmu i rekreaciji ima i strogo zaštićene zone među kojima se ističu vodopadi, bukovi, sedrene barijere u Martin Brodu i na Štrbačkom buku.

Jesen u Nacionalnom parku

Jesen u Nacionalnom parku “Una”: Unatoč pandemiji bh. biser posjetilo više od 97.000 osoba

Pred samim ulaskom u svoj prvi veći kanjon, rijeka Una se spušta niz predivni Štrbački buk visine 24 metra, koji uz martinbrodske slapove predstavlja najljepši vodopad na ovoj bosanskohercegovačkoj rijeci, ali i u tom dijelu Evrope.

Prvi veliki vodopad riječnog toka Une nalazi se kod Martin Broda, naselja udaljenog 50-tak kilometara od Bihaća. Drugi veliki vodopad je Štrbački buk koji se nalazi u neposrednoj blizini državne granice Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom. Štrbački buk, ustvari, čini nekoliko vodopada, jedan drugom u neposrednoj blizini.

Ti prirodni vodopadi decenijama privlače pažnju zaljubljenika u prirodu, ali i ribolovaca, kao i umjetnika koji u ljepotama Une traže inspiraciju za svoja djela.

Direktor Nacionalnog parka “Una” Amarildo Mulić podsjetili su da su od 2011. godine, kada su imali 2.500 posjetilaca, svake godine su imali veći broj onih koji posjećuju ovu turističku atrakciju.

“Godinu 2019. završili smo sa 120.000 evidentiranih posjetilaca u Nacionalnom parku ‘Una’ što je i najbolji rezultat do sada. U 2020. smo ušli sa dobrim procjenama, međutim, i nas je kao i cijeli svijet pogodila pandemija. Prošlu godinu smo završili sa 51.200 posjetilaca ali ove godine, u godini vraćanja turista, do sada smo zabilježili više od 97.000 posjeta. Dakle, približavamo se cifri iz 2019. godine. Od ovih 97.000 posjetilaca, oko 80.000 je ove godine posjetilo Štrbački buk”, rekao je za Anadolu Agency (AA) Mulić.

Kako je kazao, ova godina je bila izuzetno dobra za Nacionalni park “Una”.

“Nismo stajali, radili smo, pripremali i realizovali veoma bitne projekte u vrijeme pandemije. Radi se o realizaciji dva veoma bitna infrastrukturna projekta, a to su projekti koji su vezani za dovođenje vodovodne mreže do Štrbačkog buka, u dužini od osam kilometara i asfaltiranje prve faze pristupnog puta prema vodopadu Štrbački buk koji je najposjećenija i najatraktivnija zona u Nacionalnom parku ‘Una’, pored zone Martin Brod i Milančev buk, za kojeg smo već četvrtu godinu u procesu kandidature za upis u registar svjetske prirodne baštine”, rekao je Mulić.

Ove godine finaliziraju i izradu idejnog projekta za povezivanje starog srednjovjekovnog grada Ostrovica, koji bdije iznad Kulen-Vakufa sa mjestom Kulen-Vakuf.

“Naš je cilj da kroz taj idejni projekat dobijemo sve tehničke podatke i pokazatelje koji će nam dati smjernice za dalje korake u vezi realizacije ove ideje. Realizacijom ovakve ideje mi bi u Nacionalnom parku ‘Una’ u samoj zoni Kulen-Vakufa, stvorili novu atrakciju. Želja nam je da povežemo prirodni ambijent sa kulturnom baštinom”, istakao je Mulić.

Još jedan od projekata je i instalacija solarne rasvjete na drvenoj šetnici uz vodopad Štrbački buk za koju se Mulić nada da će biti završena u roku od mjesec dana.

“Želimo da s tom instalacijom od sljedeće godine imamo i otvorimo posjete Štrbačkom buku, kao najatraktivnijom posjetilačkoj zoni, i u noćnim satima”, istakao je Mulić.

Turistička sezona se iz godine u godinu produžava u Nacionalnom parku “Una”.

“U nekom brojnijem kapacitetu, turisti počinju dolaziti već u aprilu i to traje do oktobra, odnosno do polovine novembra. Imamo izraženu i predsezonu i podsezonu. Ali ljetna špica su tri mjeseca – juni, juli i august”, naglasio je Mulić.

Nacionalni park “Una” je kroz svoj razvoj postao generator ekonomskog razvoja tog dijela Bosne i Hercegovine, a posebno razvoja turističko-ugostiteljskog sektora.

Facebook komentari