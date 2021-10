ČESTO KORISTITE KAPI ILI SPREJ ZA NOS: EVO KAKVU ŠTETU VAM MOGU NANIJETI

Iako se prodaju bez ljekarskog recepta, ovi proizvodi nisu nimalo bezazleni kako se možda mnogima čini.

Nedovoljna regulacija raznih suplemenata, ali i neinformiranje ljudi mogu rezultirati ozbiljnim posljedicama za zdravlje, pa se sve češće javlja ovisnost o takvim sredstvima, upozoravaju ljekari.

Stalno šmrcate

Sprejevi za nos s dekongestivnim učinkom (smanjuju oticanje sluznice nosa i time ga “odčepljuju”) unijeli su pravu revoluciju u rješavanju problema sa začepljenim nosom. Većina ljudi u svojoj kućnoj apoteci uvijek ima sprej sa dekongestivnim učinkom i tablete za snižavanje temperature. Dok su s tabletama za snižavanje temperature oprezni i pažljivo čitaju uputstva, kod sprejeva za “odčepljivanje” nosa propisanim dozama i učestalosti korištenja ili trajanju terapije ne pridaju toliko pažnje. Upravo se u toj naizgled bezazlenoj ležernosti korištenja i nalazi najčešći uzrok ovisnosti o sprejevima za nos s dekongestivnim učinkom. Mnogo puta simptomi ovisnosti o dekongestivima ostanu neprepoznati i prijeđu u hronično stanje.

Ne smiju se koristiti duže od deset dana

Lokalni dekongestivi svojim djelovanjem utječu na stezanje krvnih žilica i dovode do smanjivanja otoka sluznice i lakšeg disanja. No, nakon prestanka djelovanja lijeka dolazi do sekundarnog širenja krvnih žilica u nosnoj sluznici, zbog čega se ponovo događa pogoršanje stanja – otok sluznice i otežano disanje, trajno sušenje sluznice nosa te time i njegova začepljenost, što su simptomi kojih smo se riješiti. Takve lijekove najbolje je koristiti dva do tri dana, a nikako duže od deset dana.

Nos kao spužva

Tada se ponovo poseže za kapima i ulazi u začarani krug, a ako vam se to već dogodilo – potražite pomoć ljekara i smjesta prekinite s korištenjem takvih sredstava. Kod ljudi koji su duže vrijeme „navučeni“ na ovakva sredstva, sluznica nosa se pretvara u spužvasto tkivo, a mozak više ne šalje signal za širenje krvnih žila, nego se one sužavaju i šire jedino pod utjecajem tih lijekova. prneosi Hayat

