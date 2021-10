Osobe rođene u ova 3 horoskopska znaka uvijek se zaljube u pogrešnu osobu

Ako vam se već dogodilo da se beznadežno zaljubite u nekog ko to ne zaslužuje, to je znak da se često ili uvijek „padate“ na pogrešnu osobu. Ova spoznaja je vrlo bolna i tera vas da sumnjate u sebe.

Pogled na zvijezde može pomoći: imaju li tipične karakteristike vašeg horoskopskog znaka veze s činjenicom da uvijek odaberete pogrešnu osobu koja ne želi da vam dâ svoje srce? Koji drugi savjet vam spremaju vaše ljubavne zvijezde? Pročitajte u nastavku…

Rakovi – vrlo osjetljive i drage osobe

Rakovi se smatraju vrlo senzibilnim i emocionalnim osobama. To ih čini vrlo osjetljivom osobom koju prijatelji i porodica jako cijene zbog toga što je tako draga. U potrazi za velikom ljubavlju to može da bude smetnja: prebrzo ulažu velike emocije prema strancu. Povjeravaju mu svoje srce i često doživljava odbijanje i razočaranje. Iskoristite ljubav u svom srcu i, uprkos svim zastojima, nemojte se zatvarati iza tvrde ljuske jer ste dobri takvi kakvi jeste. Naći ćete nekoga ko će cijeniti vašu osjetljivu narav.

Ribe – beznadni romantičari

Poput rakova, ribe se vrlo brzo zaljube i često prebrzo poklone svoje srce. Razlog tome: nisu samo nesebične i veliki sanjari, nego su i jako romantični. Vjeruju u ljubav na prvi pogled i da ih srodna duša čeka negdje tamo. Njihova nesebičnost i dobra narav često dovode do toga da ostanu povrijeđeni. Usprkos svemu, nemojte gubiti vjeru u ono što je u ljudima dobro.



Blizanci – često povrijeđeni

Osobe rođene u znaku blizanaca smatraju se naročito odanim, fokusiranim i vjernim. Ako su u vezi, žele da sve ide savršeno i spremni su da sve daju za to. Većinu vremena im ipak to ne uspijeva zbog njihovog partnera, jer njihova predanost nije dovoljno cijenjena. Nažalost, zbog toga blizanci često ostanu iznevereni, odbačeni i povrijeđeni. Potreban im je partner koji je jednako predan i pun ljubavi, poput njih – neko ko je jednako lojalan i okrenut na budućnost u vezi. Ta ih osoba negdje čeka, samo moraju da je pronađu, prenosi Krstarica.

