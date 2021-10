Udala se za oca SVOG dečka kada mu je preminula majka: Iza njene odluke krila se zapanjujuća ideja

Korisnica TikToka pod imenom Amri otkrila je da se nedavno udala za oca svog dečka.

Do odluke koja je sama po sebi bizarna, djevojka je došla kada je njenom dečku preminula majka, što je cijelu kuću zavilo u crno.

– Dečko mi je bio jako tužan, ali ni približno kao njegov divni otac. Čovjek me je obožavao od prvog dana, kad sam im dolazila u kuću, uvijek sam se osjećala poput princeze, odnosno kćerke koju nikad nisu imali. Volio me je iskreno, od srca. Sama činjenica da je tako dobar i lijep čovek ostao bez supruge, ostavljen da vene do kraja života, rasturila me je. Željela sam i da moj dečko ponovo ima majku, u ovom slučaju maćehu – rekla je Amri.

Dečku naravno nije rekla za svoju namjeru, već je prvo željela da vidi ima li njegov otac ista osjećanja prema njoj.

– Bilo je potrebno vrijeme da mi se otvori na taj način, ali onda je poslije nekoliko meseci priznao da me je oduvijek simpatisao i na onaj, ‘drugi način’. Zbližili smo se kada sam raskinula vezu sa dečkom. Znao je da želim samo da mu popunim tu emotivnu prazninu u životu, ali i da sam zaljubljena zaista samo u njega. Uzeli smo se, a moj bivši dečko prihvatio me je jako lijepo kao maćehu. Naravno, prestali smo da imamo se*sualne odnose i sada imamo jako lijep i prijateljski odnos, a i on može kod svog oca da vidi da je ponovo srećan – dodala je Amri.

Odluka Amri da se uda za dečkovog oca šokirala je veći dio gledalaca na TikToku. Većina njih postavljala joj je pitanje vidi li da tu nešto možda nije baš normalno.

– Znala sam da će biti puno takvih reakcija. Živimo u novom, mnogo liberalnijem svijetu. Veze i brakovi nisu više kao prije. Ljudi se otvaraju i povezuju na druge načine. Ako se tri osobe iz iste kuće pronađu na sličnoj talasnoj dužini, onda tu nema prepreka. Uostalom, moj bivši dečko već neko vrijeme ima novu vezu i srećna sam zbog njega – dodala je Amri.

