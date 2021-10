Nikada jaja nemojte ostavljati na ovom mjestu u hladnjaku – iznenađeni?

Puna proteina, vitamina i minerala, jaja su zdrava namirnica koja nam pruža osjećaj sitosti a isto tako su jako pristupačna. No stručnjaci upozoravaju da ih nikada ne treba čuvati na jednom mjestu u hladnjaku, a na njega ste sigurno prvo pomislili kada ste ih kupili. Upravo na tom mjestu su ona podložna kvarenju i mogu uzrokovati zdravstvene probleme.

Jesti jaja kojima je istekao rok trajanja može dakle voditi do trovanja hranom ili sličnih bolesti uzrokovanih hranom. Upravo iz tog razloga stručnjaci upozoravaju

Upravo iz tog razloga je važno upozoriti na jednu uobičajenu grešku koju svi ponavljamo kada je u pitanju čuvanje jaja u hladnjaku. Saznajte kako to možete samo utjecati na to da se jaja brže kvare.

NA OVO MJESTO JAJA NIKADA NE STAVLJATE

Mnogi hladnjaci imaju ugrađen dio za jaja na vratima, ali stručnjaci kažu kako je pogrešno odlagati ih tu. Razlog je jednostavan; upravo je to dio hladnjaka podložan stalnim promjenama temperaturama pa će se i jaja puno brzo pokvariti. Njihov je savjet da jaja držite u glavnom dijelu hladnjaka, na srednjoj polici gdje temperatura najčešće ravnomjerna.

No iako ste jaja pohranili na pravo mjesto, stručnjaci upozoravaju kako bi trebalo što manje otvarati vrata hladnjak kako se temperatura ne bi mijenjala. Svaki put kad otvorite vrata hladnjaka, temperatura unutar njega će se promijeniti, a kako biste to spriječili stručnjaci savjetuju kako bi trebalo otvoriti vrata hladnjaka, uzeti što ste planirali i zatvoriti vrata. piše Ordinacija Vecernji“

